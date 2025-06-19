Advertisement

لبنان

في مرجعيون.. انقطاع تام للكهرباء والمياه

Lebanon 24
19-06-2025 | 02:34
A-
A+
Doc-P-1378644-638859225685613074.jpg
Doc-P-1378644-638859225685613074.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
يعاني أهالي بلدات وقرى قضاء مرجعيون من انقطاع تام في التيار الكهربائي والمياه منذ أيام عدة، في ظل تجاهل المعنيين، ما يضاعف معاناتهم مع بداية فصل الصيف حيث تزداد الحاجة إلى الكهرباء والمياه لأغراض التبريد والنظافة والاستهلاك اليومي.
Advertisement

وفي ظل هذه الأزمة، أُطلقت نداءات عاجلة إلى مؤسسة كهرباء لبنان ووزارة الطاقة والمياه ومؤسسة مياه لبنان الجنوبي، مطالبين بتحرك سريع لإعادة تشغيل الشبكات وضمان استمرارية التغذية بالمياه، بخاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتفاقم الأوضاع الحياتية في المنطقة.

وفي اتصال مع مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، أوضح المعنيون أن عملية ضخ المياه مرتبطة مباشرة بتوافر التيار الكهربائي، ما يعني أن غياب الكهرباء يؤدي تلقائيًا إلى توقف ضخ المياه، الأمر الذي يضاعف من حجم الأزمة.
مواضيع ذات صلة
الشركة العامة للكهرباء في ليبيا تعلن انقطاع الكهرباء عن عدة أحياء في العاصمة طرابلس
lebanon 24
19/06/2025 10:40:32 Lebanon 24 Lebanon 24
انقطاع الكهرباء عن كامل منطقة زابوروجيا نتيجة لهجمات أوكرانية
lebanon 24
19/06/2025 10:40:32 Lebanon 24 Lebanon 24
انقطاع الكهرباء في تكميلية راس بعلبك أثناء فرز الاصوات (MTV)
lebanon 24
19/06/2025 10:40:32 Lebanon 24 Lebanon 24
إعلام هندي: انقطاع الكهرباء في جامو كشمير بعد قصف من مسيّرات باكستانية
lebanon 24
19/06/2025 10:40:32 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
03:32 | 2025-06-19
03:23 | 2025-06-19
03:20 | 2025-06-19
03:15 | 2025-06-19
03:15 | 2025-06-19
03:11 | 2025-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24