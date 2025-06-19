في مرجعيون.. انقطاع تام للكهرباء والمياه

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يعاني أهالي بلدات وقرى قضاء من انقطاع تام في الكهربائي والمياه منذ أيام عدة، في ظل تجاهل المعنيين، ما يضاعف معاناتهم مع بداية فصل الصيف حيث تزداد الحاجة إلى الكهرباء والمياه لأغراض التبريد والنظافة والاستهلاك اليومي.وفي ظل هذه الأزمة، أُطلقت نداءات عاجلة إلى ووزارة الطاقة والمياه ومؤسسة الجنوبي، مطالبين بتحرك سريع لإعادة تشغيل الشبكات وضمان استمرارية التغذية بالمياه، بخاصة في ظل ارتفاع درجات الحرارة وتفاقم الأوضاع الحياتية في المنطقة.وفي اتصال مع ، أوضح المعنيون أن عملية ضخ المياه مرتبطة مباشرة بتوافر التيار الكهربائي، ما يعني أن غياب الكهرباء يؤدي تلقائيًا إلى توقف ضخ المياه، الأمر الذي يضاعف من حجم الأزمة.