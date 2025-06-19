في حال استهداف مفاعل "ديمونا".. صليبا: لبنان معرض للخطر الإشعاعي

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نبّهت النائبة ، في حديث إلى "صوت كلّ "، إلى أن "لبنان سيكون ضمن دائرة الخطر الإشعاعي في حال قامت باستهداف مفاعل ديمونا لأنه قريب جدًا من لبنان". وأكدت "ضرورة التمييز بين التسرب النووي والانفجار النووي"، موضحة أنّه "في حالة التسرب النووي يمكن التخلّص من الاشعاعات الموجودة في الهواء أو المياه او النباتات في خلال فترة زمنية قصيرة حسب كميّتها. أما في حالة الانفجار النووي فعندها المواد المشعة تتفاعل ولا يمكن التفكير بإمكان التخلص منها في مدة زمنية بل على العكس تتفاعل الكميات والغازات الموجودة في الهواء وتقوم بإصدار مواد إشعاعية جديدة".وأشارت إلى أن "الدخان الأسود الذي كان يصدر من القنابل والقذائف كان يتسبب بتلوث في الجو وتحت الأرض، فيما الإشعاعات النووية تتسرب إلى والماء والمواد الغذائية لذلك يجب رصد المواد الغذائية والملابس وغيرها".وأكدت أن "هناك تدابير وقائية توصي بها ومنظمة الصحة العالمية ولكن المطلوب هو تفعيلها محليًا"، داعية الحكومة إلى "إصدار إرشادات دورية مبنية على أرقام علمية وإلى أن تطمئن المواطنين في حال عدم وجود إشعاعات نووية تفادياً للهلع، كما إلى ارشاد المواطنين إلى الطرق الصحيحة عند رصد أي إشعاعات في الأجواء".