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لبنان

كتل هوائية حارة نسبيا تسيطر على لبنان.. هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة

Lebanon 24
19-06-2025 | 03:23
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، ترتفع نسبة الرطوبة بخاصة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر.
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وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة:  

كتل هوائية حارة نسبيا تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط يكون تأثيرها على المناطق الداخلية والجبال المتوسطة.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت بين 22 و 30، طرابلس بين 20 و 29، زحلة بين 16 و 32درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس:  

مشمس اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة .

الجمعة:  

قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، ترتفع نسبة الرطوبة بخاصة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر.

السبت:  

قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، بينما ترتفع بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل، ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة .

الأحد:  

غائم جزئيا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة حيث يتشكل ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة أحيانا.

-الحرارة على الساحل من 24 الى 30 درجة ، فوق الجبال من 14 الى 27 درجة ، في الداخل من 17 الى 36 درجة.

-الرياح السطحية: شمالية غربية صباحا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 8 و 25 كم/س.

-الانقشاع: جيد إجمالا.

-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 65%.

-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج،حرارة سطح الماء: 26 درجة.

-الضغط الجوي: 759 ملم زئبق

-ساعة شروق الشمس: 5,27

-ساعة غروب الشمس: 19,52
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