كتل هوائية حارة نسبيا تسيطر على لبنان.. هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني
ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، ترتفع نسبة الرطوبة بخاصة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر.
وجاء في النشرة الآتي:
-الحال العامة:
كتل هوائية حارة نسبيا تسيطر على لبنان
والحوض الشرقي للمتوسط يكون تأثيرها على المناطق الداخلية والجبال المتوسطة.
ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت
بين 22 و 30، طرابلس
بين 20 و 29، زحلة
بين 16 و 32درجة.
-الطقس المتوقع في لبنان:
الخميس:
مشمس اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة .
الجمعة:
قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، ترتفع نسبة الرطوبة بخاصة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر.
السبت:
قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، بينما ترتفع بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل، ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة .
الأحد:
غائم جزئيا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة حيث يتشكل ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة أحيانا.
-الحرارة على الساحل من 24 الى 30 درجة ، فوق الجبال من 14 الى 27 درجة ، في الداخل من 17 الى 36 درجة.
-الرياح السطحية: شمالية غربية صباحا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 8 و 25 كم/س.
-الانقشاع: جيد إجمالا.
-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 65%.
-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج،حرارة سطح الماء: 26 درجة.
-الضغط الجوي: 759 ملم زئبق
-ساعة شروق الشمس
: 5,27
-ساعة غروب الشمس: 19,52