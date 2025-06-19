كتل هوائية حارة نسبيا تسيطر على لبنان.. هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة

Advertisement

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في ان يكون الطقس غدا ، قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، ترتفع نسبة الرطوبة بخاصة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر.وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة:كتل هوائية حارة نسبيا تسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط يكون تأثيرها على المناطق الداخلية والجبال المتوسطة.ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بين 22 و 30، بين 20 و 29، بين 16 و 32درجة.-الطقس المتوقع في لبنان:الخميس:مشمس اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة .الجمعة:قليل الغيوم اجمالا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، ترتفع نسبة الرطوبة بخاصة على الساحل مما يزيد الشعور بالحر.السبت:قليل الغيوم الى غائم جزئيا دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، بينما ترتفع بشكل طفيف على الجبال وفي الداخل، ويتشكل ضباب محلي على المرتفعات المتوسطة .الأحد:غائم جزئيا مع انخفاض طفيف بدرجات الحرارة وارتفاع بنسبة الرطوبة حيث يتشكل ضباب كثيف على المرتفعات المتوسطة أحيانا.-الحرارة على الساحل من 24 الى 30 درجة ، فوق الجبال من 14 الى 27 درجة ، في الداخل من 17 الى 36 درجة.-الرياح السطحية: شمالية غربية صباحا، متقلبة ضعيفة ليلا، سرعتها بين 8 و 25 كم/س.-الانقشاع: جيد إجمالا.-الرطوبة النسبية على الساحل: بين 40 و 65%.-حال البحر: منخفض ارتفاع الموج،حرارة سطح الماء: 26 درجة.-الضغط الجوي: 759 ملم زئبق-ساعة : 5,27-ساعة غروب الشمس: 19,52