الرئيس عون استقبل باراك: الجيش يُواصل تطبيق القرار 1701

أكّد رئيس الجمهوريّة للسفير ، أنّ " يتطلع إلى دعم لما يقوم به لاعادة النهوض على مختلف المستويات، وفي المقدمة تثبيت الامن والاستقرار في الجنوب من خلال انسحاب القوات الاسرائيلية من التلال الخمس التي تحتلها ووقف الأعمال العدائية والتمديد لليونيفيل التي تعمل بالتنسيق مع على تطبيق القرار 1701".

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وأضاف أنّ "الجيش المنتشر جنوب يواصل تطبيق القرار ١٧٠١ تطبيقاً كاملاً لجهة ازالة المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر ومنع اي وجود مسلح غير الأجهزة الامنية، لكن تعذر عليه استكمال مهمته نتيجة استمرار الاسرائيلي للتلال الخمس ومحيطها".

كما أكّد رئيس الجمهورية للسفير أنّ "مسيرة الإصلاحات بدأت ولن تتوقف بالتزامن مع مكافحة الفساد وتفعيل وأجهزتها لتواكب التطور في مختلف المجالات".