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لبنان

الرئيس عون استقبل باراك: الجيش يُواصل تطبيق القرار 1701

Lebanon 24
19-06-2025 | 05:10
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أكّد رئيس الجمهوريّة العماد جوزاف عون للسفير توماس باراك، أنّ "لبنان يتطلع إلى دعم واشنطن لما يقوم به لاعادة النهوض على مختلف المستويات، وفي المقدمة تثبيت الامن والاستقرار في الجنوب  من خلال انسحاب القوات الاسرائيلية من التلال الخمس التي تحتلها ووقف الأعمال العدائية والتمديد لليونيفيل التي تعمل بالتنسيق مع الجيش اللبناني على تطبيق القرار 1701".
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وأضاف الرئيس عون أنّ "الجيش المنتشر جنوب الليطاني يواصل تطبيق القرار ١٧٠١ تطبيقاً كاملاً لجهة ازالة المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة والذخائر ومنع اي وجود مسلح غير الأجهزة الامنية، لكن تعذر عليه استكمال مهمته نتيجة استمرار الاحتلال الاسرائيلي للتلال الخمس ومحيطها".
 
كما أكّد رئيس الجمهورية للسفير باراك أنّ "مسيرة الإصلاحات بدأت ولن تتوقف بالتزامن مع مكافحة الفساد وتفعيل مؤسسات الدولة وأجهزتها لتواكب التطور في مختلف المجالات".
 
 
 
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