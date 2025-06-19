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لبنان

بشأن الرحلات المتوجهة الى الاردن والخليج العربي.. إعلان من "طيران الشرق الأوسط"

Lebanon 24
19-06-2025 | 05:08
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 اعلنت شركة طيران الشرق الأوسط - الخطوط الجوية اللبنانية في بيان انه "ونظراً للظروف الراهنة وما تفرضه من تغييرات في بعض المسارات الجوية التي ينتج عنها زيادة مدة الرحلات، تقديم مواعيد إقلاع عدد من رحلاتها المتوجهة من بيروت الى الاردن و الخليج العربي خلال الفترة الممتدة من 20 حزيران ولغاية 23 حزيران 2025، وذلك وفقاً للجدول التالي:
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