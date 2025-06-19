بشأن الرحلات المتوجهة الى الاردن والخليج العربي.. إعلان من "طيران الشرق الأوسط"

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اعلنت شركة في بيان انه "ونظراً للظروف الراهنة وما تفرضه من تغييرات في بعض المسارات الجوية التي ينتج عنها زيادة مدة الرحلات، تقديم مواعيد إقلاع عدد من رحلاتها المتوجهة من الى الاردن و خلال الفترة الممتدة من 20 حزيران ولغاية 23 حزيران 2025، وذلك وفقاً للجدول التالي: