هذا ما بحثه وزير العمل مع السفير البنغالي

Advertisement

استقبل وزير العمل ، في مكتبه، السفير البنغالي في الجنرال جبير صالحين على رأس وفد من السفارة، حيث جرى بحث العلاقات الثنائية بين البلدين، لا سيما ما يتعلق بتسوية أوضاع العمال البنغاليين الذين يعملون بصورة غير قانونية في لبنان، والسبل الكفيلة بالتوصل إلى اتفاقية لتبادل العمالة تنظم عملية الاستقدام وتؤمّن الحماية القانونية للعمال.كما تم التطرق إلى أهمية إنشاء لجنة مشتركة بين والسفارة البنغالية، تُعنى بالتنسيق ومتابعة الشكاوى ومعالجتها، إضافة إلى تفعيل أطر التعاون في مجالات العمل ذات الاهتمام المشترك.وفي سياق آخر، استقبل الوزير حيدر وفداً من في مجال "الغرافيك ديزاين"، حيث اطّلع على أبرز التحديات التي تواجه هذا القطاع، كما التقى وفداً من نقابة الصيادين في لبنان واستمع إلى مطالبهم واحتياجاتهم.