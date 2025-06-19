إصدار مذكرة توقيف وجاهيّة بحقّ الوزير السابق أمين سلام

أصدر الاول في ، مذكرة توقيف وجاهية بحقّ وزير الإقتصاد والتجارة السابق ، سنداً لمواد الادعاء 359 و363، بجرم الإختلاس وهدر المال العام والتزوير واستعمال المزوّر وتقاضي رشاوى.

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