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لبنان

إصدار مذكرة توقيف وجاهيّة بحقّ الوزير السابق أمين سلام

Lebanon 24
19-06-2025 | 06:12
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أصدر قاضي التحقيق الاول في بيروت بلال حلاوي، مذكرة توقيف وجاهية بحقّ وزير الإقتصاد والتجارة السابق أمين سلام، سنداً لمواد الادعاء 359 و363، بجرم الإختلاس وهدر المال العام والتزوير واستعمال المزوّر وتقاضي رشاوى.
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