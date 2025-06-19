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لبنان

بالصورة: غادرت منزلها ولم تعُد.. هل من يعرف عنها شيئًا؟

Lebanon 24
19-06-2025 | 07:39
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عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة القضاء المُختصّ صورة المفقودة ريا نادر حرب (مواليد عام 1990، لبنانية)، التي غادرت منزل ذويها الكائن في محلّة رسم الحدث- بعلبك حوالى الساعة 14،00 من تاريخ 18-06-2025 إلى جهة مجهولة، ولم تعُد لغاية تاريخه. علمًا أنها تُعاني من مرض التصلّب اللويحي، وأمراض عصبيّة.
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لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أيّة معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بمخفر يونين في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 305011-28، للإدلاء بما لديهم من معلومات.
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