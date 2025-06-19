بالصورة: غادرت منزلها ولم تعُد.. هل من يعرف عنها شيئًا؟

Advertisement

عممت المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي بناءً على إشارة المُختصّ صورة المفقودة ريا نادر حرب (مواليد عام 1990، لبنانية)، التي غادرت منزل ذويها الكائن في محلّة رسم الحدث- حوالى الساعة 14،00 من تاريخ 18-06-2025 إلى جهة مجهولة، ولم تعُد لغاية تاريخه. علمًا أنها تُعاني من مرض التصلّب اللويحي، وأمراض عصبيّة.لذلك، يُرجى من الذين شاهدوها أو لديهم أيّة معلومات عنها أو عن مكان وجودها، الاتّصال بمخفر في وحدة الدّرك الإقليمي على الرقم: 305011-28، للإدلاء بما لديهم من معلومات.