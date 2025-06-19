"القوات" هنأت روجيه يزبك على انتخابه رئيسا لاتحاد بلديات البترون

صدر عن في "القوّات اللبنانيّة" بيان، هنأت فيه "الرفيق روجيه على انتخابه رئيسا لاتحاد بلديات ، وهو فوز مستحق سياسيا وإنمائيا، يعكس ثقة الرأي العام المحلي بخطه وبنهجه"، متوجهة بالتهنئة إلى جميع بلدات وقرى ، مؤكدة أن هذا الفوز هو لكل البترونيين دون استثناء، وأن الاتحاد سيبقى إطارًا جامعًا لكل البلديات، بعيدًا عن الاصطفافات والانقسامات".

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وخصت " " رؤساء البلديات بـ"تحية تقدير واعتزاز، لشجاعتهم ونزاهتهم، ولخوضهم هذه المعركة بكرامة ووفاء، مثبتين من جديد أن يمكن أن يكون نموذجا راقيا في الالتزام والشفافية، حين يبنى على القيم لا المصالح".



وأضاف البيان: "لقد خاضت "القوات " هذه المعركة كما اعتادت : بثقة، وبوضوح، وبشفافية بيضاء ناصعة كالثلج. وكانت النتيجة درسا جديدا في الممارسة النظيفة، وردّا مدويا على كل الاتهامات الملفّقة التي سيقت بحقها وبحق الإدارة الرسمية، ولا سيما القائمقام الذي، وإن لم يكن من بيئتنا السياسية، التزم القانون والأصول، وأدار الاستحقاق بامتياز ومسؤولية".

وتابعت: "أما النتيجة، بفارق أكثر من الضعف في الأصوات، فهي لم تكن مجرد فوز رقمي، بل كانت صفعة مدوّية في وجه كل من اعتاد التشكيك والتشهير، وكل من اتهم "القوات اللبنانية" بشراء الذمم. فالذمم عندنا لا تُشترى ولا تُباع، لأننا أبناء قضية، لا تجار فرص. ومن يتّهمنا، ليس سوى ذاك "الإناء الذي ينضح بما فيه"، والذي لم يعتد بعد على طعم الهزائم، رغم أنها باتت رفيقة دربه، بالأمس واليوم، وهنا وهناك".