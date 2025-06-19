سفارة إيران في بيروت استقبلت وفوداً مؤيدة في وجه العدوان الإسرائيلي

Advertisement

واصلت سفارة الجمهورية الإسلامية في استقبال الوفود والفعاليات التي أبدت تضامنها مع في مواجهة العدوان ، وذلك في مقرها ببيروت.في هذا الإطار، استقبل القائم بأعمال السفارة توفيق صمدي رئيس "ندوة العمل الوطني" رفعت بدوي، الذي أكد وقوف ندوة العمل الوطني إلى جانب إيران في وجه العدوان، مشيراً إلى رابطة الدين المشتركة التي تجمع بين الأطراف، وحقوق إيران في الدفاع عن كرامتها وسيادتها أمام العدوان الإسرائيلي.ورأى بدوي أن ما تتعرض له إيران هو محاولة للنيل من دولة تعد سنداً قوياً لقوى ، ومحافظة على بوصلة القضية منذ انتصار ثورتها، محذراً من السياسات الأميركية التي وصفها بأنها لا تصب في مصلحة شعوب المنطقة، ومشددًا على أن نجاح المشروع العدواني سيؤدي إلى قرن جديد من الهيمنة والاستعباد.كما استقبل صمدي وفداً من جمعية "إمداد" الإمام الخميني برئاسة النائب السابق محمد برجاوي، الذي وصف العدوان الإسرائيلي الوحشي بأنه لا يستهدف الشعب فقط، بل يمتد ليشمل جميع الشعوب الحرة والمستضعفة في العالم، مؤكداً استمرار دعمهم لإيران مهما اشتدت التحديات.وفي لقاء آخر، استقبل صمدي المنسق العام لـ"جبهة العمل الإسلامي" في لبنان الشيخ زهير الجعيد، الذي اعتبر أن العدوان الإسرائيلي على إيران يتم بتشجيع مباشر من الرئيس الأمريكي ، مما يشير إلى شراكة كاملة بين الطرفين في الحرب على إيران وعلى شعوب لبنان وسوريا وفلسطين، مشدداً على أن الثبات في هذه المعركة هو طريق النصر بإذن الله.وشهد مقر السفارة أيضاً حضور وفود نقابية ونسائية أعربت عن تضامنها الكامل مع إيران، واعتبرت أن العدوان الإسرائيلي المدعوم أمريكياً هو اعتداء على الأمة الإسلامية بأكملها، مؤكدة دعمها المطلق لإيران شعباً وجيشاً وقيادة في معركتها المشروعة للدفاع عن حقوقها والرد على المعتدين.