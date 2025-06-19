Advertisement

لبنان

جابر: الإصلاحات الهيكلية والانضباط المؤسسي أساس استقرار لبنان

Lebanon 24
19-06-2025 | 10:13
A-
A+
Doc-P-1378841-638859508200796824.jpg
Doc-P-1378841-638859508200796824.jpg photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
شارك وزير المالية ياسين جابر في اجتماع مجلس شراكة الصندوق الائتماني الخاص بلبنان (LFF)، الذي أُنشئ في كانون الثاني 2020 عقب انفجار مرفأ بيروت، ويضم ممثلين عن الجهات المانحة من الاتحاد الأوروبي وفرنسا وكندا وألمانيا والنرويج والدنمارك، إلى جانب ممثلين عن الحكومة اللبنانية والأمم المتحدة والبنك الدولي الذي يدير الصندوق. وعُقد الاجتماع اليوم في مكتب البنك الدولي ببيروت، بهدف دعم تعزيز القدرات التكنولوجية والمعلوماتية في وزارة المالية لمواكبة خطة الإصلاح.
Advertisement

وقال جابر إن الاجتماع يأتي في ظرف مليء بالتحديات والفرص في آن واحد، مؤكدًا أن استقرار لبنان يتطلب إصلاحات هيكلية عميقة وانضباطًا مؤسسيًا وشراكات مستدامة مبنية على المسؤولية المتبادلة. وأضاف أن لبنان يقف عند مفترق طرق، ويعمل بجد لاستقرار أنظمته، واستعادة ثقة الجمهور في المؤسسات الحكومية، ووضع أساس متين للانتعاش الاقتصادي طويل الأمد.

وأوضح جابر أن الأولوية في الإصلاحات تُعطى لإدارة المالية العامة، والشفافية، والتحول الرقمي، وتعبئة الإيرادات، مشيرًا إلى تنفيذ مبادرات لتحديث النظام الضريبي، وتوحيد قاعدة بيانات دافعي الضرائب، وتنظيف السجلات القديمة، بالإضافة إلى توحيد عمليات الخزانة وتعزيز قابلية التشغيل بين منصات الحكومة المختلفة. وأكد أن هذه الإجراءات تهدف إلى ضمان استثمار كل ليرة بشكل فعّال لخدمة المصلحة العامة.

في الوقت نفسه، أكد الوزير أن المساعدات الخارجية مهما كانت سخية لا يمكن أن تبقى مصدرًا دائمًا للدعم، مشددًا على ضرورة تحرك لبنان نحو تقليل اعتماده على القروض والمنح، وبناء دولة ذات مصداقية تستقطب الاستثمار الخاص وتولد زخمًا للنمو الاقتصادي المستدام. ولفت إلى أن هذا المسار يتطلب وقتًا والتزامًا وانضباطًا، مشيرًا إلى أهمية استمرار الدعم الدولي ومراقبته لضمان نجاح الإصلاحات.

وختم جابر شاكراً الاتحاد الأوروبي على دعمه المستمر للإصلاحات عبر التعاون الفني، وبرامج التوأمة التي ساهمت في بناء رأس المال البشري والبنية التحتية في وزارة المالية. كما أثنى على دور البنك الدولي في تعزيز الإصلاح المؤسسي وتطوير السياسات العامة، وشكر جميع الشركاء الثنائيين والمتعددي الأطراف، من بينهم فرنسا وألمانيا وكندا والنرويج والدنمارك، بالإضافة إلى منظومة الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، مشيرًا إلى أن هذا الدعم يعزز قدرة لبنان على التعافي والمضي قدمًا بثقة وعزم.
مواضيع ذات صلة
وزير الخارجية الجزائري: نتضامن مع أشقائنا في لبنان وسوريا لأن الاستقرار فيهما أساس لاستقرار الشرق الأوسط
lebanon 24
19/06/2025 19:47:25 Lebanon 24 Lebanon 24
جابر: تحقيق الإصلاحات المدخل لتشجيع المانحين والمقرضين على مساعدة لبنان
lebanon 24
19/06/2025 19:47:25 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الدفاع السوري: التقينا حوالي 130 فصيلا لمناقشة الهيكلية الجديدة للجيش
lebanon 24
19/06/2025 19:47:25 Lebanon 24 Lebanon 24
لمحة لوزارة المالية عن Metac : شريك أساسي في دعم الإصلاحات الاقتصادية في الشرق الاوسط
lebanon 24
19/06/2025 19:47:25 Lebanon 24 Lebanon 24
تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
12:38 | 2025-06-19
12:37 | 2025-06-19
12:23 | 2025-06-19
12:15 | 2025-06-19
11:50 | 2025-06-19
11:44 | 2025-06-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
بلديات 2025
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24