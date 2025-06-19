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لبنان
الحجار تفقد غرفة عمليات الانتخابات: أنتم مستقبل لبنان
Lebanon 24
19-06-2025
|
10:27
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استقبل
وزير الداخلية
والبلديات أحمد
الحجار
، سفير
هولندا
لدى
لبنان
فرانك
مولان، في لقاء خُصص لعرض العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات ذات الاهتمام المتبادل.
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وعقب اللقاء، اصطحب الوزير الحجار السفير
الهولندي
في جولة تفقدية إلى
غرفة العمليات
الخاصة بالانتخابات البلدية والاختيارية في مبنى الوزارة، حيث التقى الفريق الشاب العامل ضمن غرفة العمليات. وفي كلمة توجه بها إليهم، قال الحجار: "أنتم مستقبل
هذا البلد
، ونعقد عليكم الآمال في تحقيق التغيير الإيجابي. أتمنى أن تترسخ فيكم الثقة ببلدكم وبحكومتكم".
كما استقبل وزير الداخلية في مكتبه كلاً من النائب وليام طوق والنائب غسان عطالله، حيث تم التباحث في مستجدات الأوضاع العامة وشؤون إنمائية مناطقية.
وشملت لقاءات الوزير أيضاً وفدًا من "
الجماعة الإسلامية
"، كما استقبل الوزير النائب والناشط السياسي السابق
فارس سعيد
، في إطار التواصل المفتوح مع مختلف
القوى السياسية
والاجتماعية.
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