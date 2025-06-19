الحجار تفقد غرفة عمليات الانتخابات: أنتم مستقبل لبنان

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استقبل والبلديات أحمد ، سفير لدى مولان، في لقاء خُصص لعرض العلاقات الثنائية بين البلدين وبحث سبل تعزيز التعاون المشترك في المجالات ذات الاهتمام المتبادل.وعقب اللقاء، اصطحب الوزير الحجار السفير في جولة تفقدية إلى الخاصة بالانتخابات البلدية والاختيارية في مبنى الوزارة، حيث التقى الفريق الشاب العامل ضمن غرفة العمليات. وفي كلمة توجه بها إليهم، قال الحجار: "أنتم مستقبل ، ونعقد عليكم الآمال في تحقيق التغيير الإيجابي. أتمنى أن تترسخ فيكم الثقة ببلدكم وبحكومتكم".كما استقبل وزير الداخلية في مكتبه كلاً من النائب وليام طوق والنائب غسان عطالله، حيث تم التباحث في مستجدات الأوضاع العامة وشؤون إنمائية مناطقية.وشملت لقاءات الوزير أيضاً وفدًا من " "، كما استقبل الوزير النائب والناشط السياسي السابق ، في إطار التواصل المفتوح مع مختلف والاجتماعية.