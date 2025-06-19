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لبنان

مجلس أمناء "رؤية العوربة" يعلن تأجيل مؤتمره في بكركي

Lebanon 24
19-06-2025 | 12:38
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صدر عن مجلس أمناء "رؤية العوربة"  البيان التالي: "في ضوء التطورات المتسارعة وتصاعد العمليات الحربية في المنطقة، وانشغال السيد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون بالاتصالات الداخلية والخارجية للحد من تأثيراتها على لبنان، وفي ضوء اضطراب حركة الملاحة الجوية مما يؤثر سلبا على حضور الشخصيات العربية المشاركة، وانشغال الاعلام اللبناني والعربي بالتركيز على تغطية الحرب واخبارها، وبعد التشاور مع صاحب الغبطة والنيافة البطريرك بشارة الراعي، يعلن مجلس أمناء "رؤية العوربة" عن تأجيل المؤتمر الذي كان مقررا في الصرح البطريركي الماروني في بكركي يوم الاربعاء المقبل في ٢٥ حزيران ٢٠٢٥ الى موعد لاحق، راجين من الله ان يرعى لبنان وشعوب المنطقة ويحميهم من كل الاخطار المحدقة."
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