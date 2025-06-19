مجلس أمناء "رؤية العوربة" يعلن تأجيل مؤتمره في بكركي

صدر عن مجلس أمناء "رؤية العوربة" البيان التالي: "في ضوء التطورات المتسارعة وتصاعد العمليات الحربية في المنطقة، وانشغال السيد رئيس الجمهورية بالاتصالات الداخلية والخارجية للحد من تأثيراتها على ، وفي ضوء اضطراب حركة الملاحة الجوية مما يؤثر سلبا على حضور الشخصيات العربية المشاركة، وانشغال الاعلام اللبناني والعربي بالتركيز على تغطية الحرب واخبارها، وبعد التشاور مع صاحب الغبطة والنيافة البطريرك ، يعلن مجلس أمناء "رؤية العوربة" عن الذي كان مقررا في الصرح البطريركي في يوم الاربعاء المقبل في ٢٥ حزيران ٢٠٢٥ الى موعد لاحق، راجين من الله ان يرعى لبنان وشعوب المنطقة ويحميهم من كل الاخطار المحدقة."

Advertisement