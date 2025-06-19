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مقدمات نشرات الاخبار المسائيةمقدمة نشرة الـ "أن بي أن"عشية مرور الأسبوع الأول للمواجهة العسكرية بين كيان العدو الاسرائيلي والجمهورية الاسلامية الإيرانية تعزز السباق بين عمل الآلة الحربية وتحريك المساعي الدبلوماسية.في اليوم السابع سجلت عملية الوعد الصادق ثلاثة موجتين صاروخيتين غير مسبوقتين من حيث فعاليتهما.الهجمة 15 مركبة بالصواريخ والطائرات المسيرة ضد أهداف عسكرية ومراكز صناعية مرتبطة بالصناعات العسكرية في مدينتي حيفا وتل أبيب شملت أكثر من 100 طائرة مسيرة قتالية وانتحارية، واستهدفت بالدرجة الأولى منظومات الدفاع الجوي.أما الموجة ذات الرقم 14 التي تضمنت هجوما متزامنا بطائرات انتحارية مسيرة وصواريخ استراتيجية ثقيلة برؤوس متفجرة كبيرة تم استهداف مواقع حساسة في تل أبيب وضواحيها وبئر السبع والنقب.ومن بين هذه الأهداف مركز قيادة واستخبارات لجيش الاحتلال بالقرب من أحد المستشفيات في بئر السبع وموقع آخر قرب مبنى البورصة في رامات غان.المشهد في المناطق المستهدفة وصف بأنه كان غير مسبوق من حيث حجم الدمار ودقة الإصابة وحالة الشلل في منظومات الدفاع الجويأما الحصيلة البشرية للهجوم الإيراني النوعي فكانت نحو مئة وأربعين مصابا بينهم ستة في حالة خطرة.وأمام هذا المشهد لم يستطع رئيس وزراء العدو الاسرائيلي بنيامين نتنياهو إلا ان يعترف: "نعاني من خسائر فادحة". من ضمن هذه الخسائر ما كشفته وسائل الاعلام العبرية عن أن الحرب ستكلف اسرائيل ثمانية وعشرين مليار دولار.في المقابل واصل الطيران المعادي غاراته على أهداف في إيران وتحدث جيش الاحتلال عن استهداف منطقة مفاعل آراك وموقع نطنز ومحيط منشأة للماء الثقيل في وسط الجمهورية الاسلامية.ورغم تكثيف الاعتداءات فإن الواضح أن نتنياهو يفشل في تدمير المنشآت النووية الأساسية وهو فشل يضاف إليه إقرار جيش الاحتلال بالقلق من الانزلاق إلى حرب استنزاف.ولذلك يستعجل العدو الاسرائيلي التدخل الأميركي لكن الموقف المعلن للرئيس دونالد ترامب في هذا الشأن ما زال ينقصه الحسم فهو يقول: قد نوجه ضربات لإيران وقد لا نوجه وهو سيتلقى اليوم إحاطة استخباراتية في غرفة العمليات.ويرى الرئيس الأميركي حتى الآن ان الحل الأمثل هو مواصلة اسرائيل الحرب حتى تستسلم إيران تفاوضيا, لكن طهران لن تستسلم وسوف تدافع عن حقها على ما اعلن الامام السيد علي الخامنئي.أما المفاوضات مع فلم تطلبها إيران في هذه المرحلة على اعتبار أن الأولوية هي لوقف العدوان على ما اوضح الإيراني عباس عراقجي الذي سيجتمع غدا مع الترويكا الوزارية الأوروبية في جنيف وهي محادثات تجري بالتنسيق مع واشنطن بحسب مصادر دبلوماسية ألمانية.وعشية الاجتماع اعلنت فرنسا أنها ستطلق مبادرة لاقتراح تسوية بين ايران واسرائيل.على إيقاع الحرب حط الموفد الأميركي توماس باراك في حيث أجرى محادثات مع رؤساء الجمهورية ومجلس النواب والحكومة. واسترعى الانتباه ان لقاءه والرئيس نبيه بري دام اكثر من ساعة وقال على إثره إنني جئت لمساعدة وكي لا تتكرر الحرب.اما رئيس المجلس فلفت الى ان اسرائيل تدأب على خرق القرار الأممي1701 وعدم تطبيق اتفاق وقف النار لجهة الانسحاب من الاراضي التي لا تزال تحتلها ووقف إعتداءاتها اليومية على لبنان.الرئيس بري كرر التأكيد على أهمية حضور قوات اليونيفل العاملة في جنوب لبنان والتمديد لها ، لأهمية دورها في تطبيق القرار 1701 وإتفاق وقف اطلاق النار وتعاونها مع الجيش اللبناني في هذا الإطار.وشدد رئيس المجلس على الجهد الأمريكي لإلزام بضرورة الوفاء بإلتزاماتها بتطبيق بنود القرار 1701 والانسحاب الفوري من الأراضي اللبنانية المحتلة ووقف الخروقات كمدخل أساسي لكي ينعم لبنان بالإستقرار ويشرع بورشة إعادة الإعمار.وفي قصر بعبدا تبلغ باراك من الرئيس جوزف عون بأن لبنان يتطلع خصوصا الى دعم اميركي في تثبيت الأمن والاستقرار في الجنوب ولفت انتباهه الى ان استمرار الاحتلال الاسرائيلي للتلال الخمس يعرقل استكمال تطبيق الجيش اللبناني القرار 1701 لجهة ازالة المظاهر المسلحة ومصادرة الأسلحة.وكانت آخر الاعتداءات والخروقات الاسرائيلية في لبنان قد سجلت غارات لمسيرات معادية في حولا وكفر جوز وباريش ما أسفر عن سقوط أربعة شهداء.مقدمة الـ "أم تي في"سبعة ايام على بدء عملية الاسد الصاعد، وكل المؤشرات تنبىء انها الى تصاعد. فالقصف الايراني مستمر، وهو يتحول اكثر ايلاما مع استهدافه منشآت حيوية، خصوصا في تل ابيب. في المقابل، العمليات العسكرية الاسرائيلية النوعية تتكثف وتتركز على استهداف البنى العسكرية والامنية في ايران.والأخطر يتمثل في ما اعلنه المجلس الاعلى للامن القومي الايراني من ان طهران ستستخدم استراتيجية مختلفة اذا انضم طرف ثالث الى اسرائيل في الحرب. أما تل ابيب فأقرت انها تعمل على اسقاط النظام في ايران من خلال زعزعته ، فيما لم يستبعد رئيس الحكومة الاسرائيلية بنيامين نتانياهو اغتيال المرشد الايراني علي خامنئي.وقد كان وزير الامن الاسرائيلي يسرائيل كاتس اكثر صراحة حين اكد ان خامنئي سيدفع ثمن جرائمه... وبينما اصوات الحرب ترتفع بين ايران واسرائيل، فان كلمة السلام ترددت كثيرا في اللقاءات التي عقدها المبعوث الرئاسي الى توماس براك مع كبار المسؤولين، كذلك في التصريحات التي ادلى بها. وفي السياق اكد باراك ان انخراط في الحرب سيكون سيئا جدا جدا، فيما قال الرئيس نبيه بري لل "ام تي في" ان لبنان لن يدخل الحرب 200 في المئة لأن لا مصلحة له في ذلك.على صعيد آخر، علم ان باراك طالب المسؤولين اللبنانيين الاسراع بحصر السلاح في يد القوى الشرعية والاستفادة من اللحظة الاقليمية والدولية المناسبة للخروج من النفق الكبير، كما طالب الحكومة بالاسراع في استكمال خطوات الاصلاح.مقدمة "المنار"الخبر ما ترونه في شوارع تل ابيب وبئر السبع وحيفا وعموم الارض الفلسطينية المحتلة، لا ما تسمعونه من قادتها الموتورين الغارقين بشر فعلتهم، المستجدين تدخل وحلفائه لانقاذهم.سريعا يتبدد وهم نتنياهو بالاسد الصاعد، بين صواريخ ايران وصمود ساحاتها ووحدة شعبها وقوة قرارها، ليتصاعد الصراخ العبري سريعا بوجه الحكومة وجنرالاتها: ماذا انتم فاعلون؟والفعل لقوة الموقف المتمسك بالحق، لا للثرثرة على منابر التهديد والوعيد من عموم وزراء حكومة نتنياهو الذين وصل بهم الجنون الى التلويح باستخدام السلاح النووي بعدما افشل الشعب الايراني مخططاتهم واسقط اوهامهم.والمهم ان نتنياهو لن يجد شفاء لجرحه العميق ، لا بسبب اقفال مستشفى سوروكا الذي اخلي اليوم بفعل تسرب مواد خطيرة كما يدعون ما يؤكد اصابة الصاروخ الايراني لمركز ابحاث حساس ملاصق له، بل لخلو جعبته من الخيارات في بضعة ايام من حرب ظن انه قادر على حسمها بساعات.والساعة الآن ليست لتعداد الاطلالات الاعلامية التهديدية الاسرائيلية الاميركية، بل للقراءة الجدية في حجم القدرات الايرانية التي اثبتت انها لا تزال تمسك بالميدان، وان ادعاء العدو بكشف سماء ايران امام طائراته يقابله انكشاف سماء فلسطين المحتلة التام امام صواريخ طهران الذكية وقرارها الحكيم.والحكمة تقضي وقف العدوان وعدم التورط الاميركي المباشر به، كما حذر الرئيسان الروسي والصيني في اتصال بينهما، اما التواصل الاوروبي مع الايراني فافضى الى تحديد موعد لقاء بين وزير الخارجية الايراني عباس عرقشي ووزراء خارجية الترويكا الاوروبية في جنيف غدا بطلب اوروبي.اما المطلب الايراني فعلى حاله، وقف العدوان والحق بالبرنامج النووي السلمي، والتمسك بالقوة الصاروخية التي اثبتت التجربة انها درع ايران وحامية شعبها.ومع تشعب الهذيان الاميركي الاسرائيلي نتيجة ضيق الخيارات او صعوباتها مع الخشية من تداعياتها، كان التطاول والتهديد باستهداف الامام السيد علي الخامنئي، وهو ما استنكرته وادانته المرجعية في العراق والاخوان المسلمون وعموم القوى الاسلامية والقومية والثورية، وحذر من عواقبه الوخيمة حزب الله، معتبرا ان مجرد النطق بهذا التهديد حماقة وتهور وإساءة إلى مئات الملايين من المؤمنين والمحبين المتمسكين بنهج الولي القائد العظيم الإمام الخامنئي.مقدمة الـ "أو تي في"في زمن التحولات الاقليمية الكبرى، امران ثابتان:الأمر الاول، السباق المحموم بين التصعيد العسكري المتواصل والتهديدات المتلاحقة، التي وصلت اليوم الى كلام اسرائيلي مباشر عن احتمال استهداف المرشد الاعلى الايراني، حيث اعتبر بنيامين نتنياهو ردا على سؤال عن احتمال اغتيال السيد علي خامنئي، الا حصانة على احد، فيما جزم وزير الدفاع الاسرائيلي بأن المرشد لا يمكنه البقاء.وأما على المقلب الآخر، فكرر قادة الحرس الثوري تهديداتهم لإسرائيل، مشددين على ان سماء الكيان العبري مفتوحة للصواريخ العابرة لآلاف الكيلومترات.وأما الامر الثاني الثابت، فالغموض الذي يكتنف قرار الرئيس الاميركي دونالد ترامب حول المشاركة في الحرب، حيث أضاف اليوم موقفا جديدا يحتمل اكثر من تفسير، معلقا على معلومات اوردتها الوال ستريت جورنال عن ابلاغه مساعديه بأن قراره بات متخذا بالقول: ليس لديكم أي فكرة عن حقيقة أفكاري بشأن ايران.وفي الانتظار، يبقى لبنان غارقا في العجز الواضح لسلطته الجديدة في مقاربة غالبية الملفات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر اليوم، مقاربة مسألة انتخاب المغتربين في قانون الانتخاب، حيث كشف النقاب في الساعات الاخيرة عن سجال نيابي مع وزير الخارجية يوسف رجي، نتوقف معه قبل العودة الى آخر النزاع بين اسرائيل وايران.مقدمة الـ "أل بي سي"دخلت الحرب الاسرائيلية الايرانية أسبوعها الاول، وسط غياب أي مؤشرات على احتوائها.الطرفان يتبادلان الضربات المباشرة وقصف المنشآت والمواقع العسكرية. وتيرة الحرب تتصاعد، وما لم تتدخل الولايات المتحدة مباشرة فيها عبر ضرب ايران، يبدو اننا سنكون امام صراع طويل.فلا اسرائيل قادرة على وقف الحرب التي اطلقتها قبل القضاء على البرنامج النووي الايراني، ولا ايران قادرة على حسمها لمصلحتها، ما يجعل معادلات الحرب اقوى من معادلات التفاوض.هذه الليلة، يفترض أن يستمع الرئيس الاميركي لاحاطة من اجهزة الاستخبارات الاميركية حول تطور الوضع، والاهم ما كشفته رويترز عن حصول محادثات هاتفية مرات عدة منذ بدء الحرب، بين المبعوث الاميركي ستيف ويتكوف ووزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، أصر خلالها عراقجي على عدم العودة الى التفاوض ما لم توقف تل أبيب هجماتها.هذا فيما يترقب الجميع المحادثات الاوروبية مع عراقجي غدا، وكذلك تصاعد المواقف الصينية والروسية، مع تحذير موسكو واشنطن اليوم من ان تدخلها العسكري سيشكل خطوة خطرة للغاية، عواقبها سلبية لا يمكن توقعها.المعادلة اذا هي التالية:فقدان الجميع السيطرة على وتيرة التصعيد، أو الدخول في تسويات تسبق الحرب الشاملة.لبنان وسط هذه الصورة هادئ حتى الان.تحدث مسؤولوه اليوم امام المبعوث الرئاسي الاميركي طوم باراك، عن الحرب الايرانية الاسرائيلية, وملف سلاح حزب الله والسلاح الفلسطيني، والعلاقات مع سوريا، وهو للمناسبة الملف الذي اخذ الحيز الاكبر من المحادثات.اما ما يقلق لبنان فعليا، وصول الحرب في ايران الى حد اسقاط النظام.فهل يتحرك حزب الله حينها؟حتى اليوم، يقول الحزب انه لن يفعل، اما اذا فعل، رسميا او عبر ثغرة يرتكبها افراد، يكون اهدى اسرائيل ما تريده: قتل لبنان كله.مقدمة "الجديد"تفاوض بدفع بالستي لاحت معالمه في اقتراح اميركي جديد على ايران وفي محادثات اوروبية اميركية وفي تردد واشنطن حيال الدخول جنرالا يثقب جبال فوردو وعلى لهيب الشرق الاوسط وبلاد فارس وصل الموفد الأميركي توم براك القادم من موقعه الدبلوماسي سفيرا في تركيا ومفوضا الشأن السوري.تسلم ابن زحلة الملف اللبناني بالوكالة ولحظة الضرورة استدعت حضوره إلى لبنان بعد تأخير الزيارة أسبوعا. زيارة براك وجولته على الرؤساء الثلاثة شكلتا مظلة أمان للجانب اللبناني في خضم الحرب المستعرة بين إيران وإسرائيل.وعلى احتمال امتدادها وتوسعها أفسحت في المجال أمام المسؤولين اللبنانيين لوضع الولايات المتحدة الأميركية أمام مسؤوليتها في الضغط على إسرائيل للانسحاب من النقاط الخمس ووقف الاعتداءات المتكررة وإطلاق سراح الأسرى اللبنانيين والتمديد لليونفيل مع تعهد لبناني واضح بسحب السلاح إلى يد الدولة.وبراك الذي عاد إلى أصله اللبناني بدا دبلوماسيا وقورا خلال لقاءاته مع المسؤولين ومرنا في تعاطيه مع وسائل الإعلام وإذ وصف جولته بالممتازة وبحسب معلومات الجديد فقد ترك هامش الوقت بيد الدولة ولم يحدد لها المهل في تسليم السلاح أو في الإصلاحات المطلوبة شرطا لتقديم المساعدات وهو تناول في الشق الثاني من محادثاته مسألة المحافظة على الهدوء والاستقرار على الحدود اللبنانية- من جهة وترسيم الحدود البحرية والبرية بما فيها مزارع شبعا.وعلى وعد العودة القريبة أكد براك أن بلاده ستساعد لبنان كي لا تتكرر الحرب معتبرا أن مشاركة حزب الله في الحرب الإيرانية الإسرائيلية سيكون قرارا سيئا وحزب الله وقف عند خط الإسناد بالموقف، لكنه اعتبر ان التهديد بقتل المرشد الاعلى السيد علي خامنئي حماقة وتهور، لها عواقب وخيمة، ومن يهدد، فإن مجرد ‏النطق به فيه إساءة إلى مئات الملايين من المؤمنين والمحبين والمرتبطين بالإسلام.وبهذا التوصيف ترك الحزب الرد للعالم الاسلامي، فيما برز كلام لرئيس مجلس النواب نبيه بري بان لبنان لن يدخل الحرب وبنسبة " ميتين بالمية " أما الميدان ما بين تل أبيب وإيران فقد استقر على الضربات والضربات المضادة في حرب دخلت مرحلة الاستنزاف مع تسجيل نقاط لصالح القدرات العسكرية الإيرانية واستخدام أجيال من الصواريخ فرط صوتية طالت عمق تل أبيب.والقواعد العسكرية المترامية نحو في حين يستمر الضغط الإسرائيلي على منشآت طهران النووية وضرب المفاعلات، فلا إسرائيل حسمت المعركة ولا إيران استسلمت ولهذا يجري بنيامين نتنياهو عملية تخصيب للموقف الأميركي بهدف دفع الرئيس دونالد ترامب لضرب منشأة "فوردو" آخر معاقل برنامج طهران النووي إلا أن الحروب لا تخاض "بالنوايا".وسفن ترامب لا تجري بحسب أهواء نتنياهو وهو بين لحظة واختها يستدير من موقف إلى آخر حتى أنه أعيا مستشاريه الأمنيين والعسكريين وجنرالات البنتاغون, وهو في الوقت عينه يضبط العالم على إيقاع أهوائه ويرفع منسوب القلق ويجلس على جبال تغريداته التي تقلب العالم في كل الاتجاهات ويحبس أنفاس الكوكب ويقف عند مفترق طريق بين السير وراء نتنياهو في ضرب فوردو وإسقاط النظام الإيراني.وبين تداعيات هذه الضربة على دول الجوار الخليجية وانسحابا نحو الداخل الأميركي فهل تتحمل أميركا هز وجودها في قواعد الخليج؟ وهل هي قادرة على خوض حرب المضائق وتأثيراتها على أسعار النفط والطاقة تحديدا داخل أميركا؟إذا لا بد أن تتقدم الدبلوماسية وفي هذا الإطار رصد أول تواصل أميركي إيراني مباشر ومن بين سحب الحرب جرى تفعيل خط هاتفي ساخن بادرت إليه واشنطن بين ستيف ويتكوف وعباس عراقجي، وبحسب رويترز فإن عراقجي اكد لويتكوف استعداد إيران للعودة إلى المحادثات النووية لكنها لا تستطيع ذلك بظل القصف الاسرائيلي وأن المحادثات تضمنت مناقشة وجيزة لاقتراح أمريكي قدم لإيران في نهاية أيار يهدف إلى إنشاء كونسورتيوم إقليمي لتخصيب اليورانيوم خارج إيران، وهو عرض ترفضه طهران حتى الآن ويأتي الكشف عن الاتصالات الهاتفية عشية لقاء جنيف المرتقب بين الترويكا الأوروبية فرنسا وبريطانيا وألمانيا وبين إيران فهل تتغلب لغة الدبلوماسية وتلعب دور الإطفائي؟. (الوكالة الوطنية)