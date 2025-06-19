مذكرة توقيف وجاهية بحق أمين سلام

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في تطور قضائي لافت، وبعد جلسة استجواب مطولة مع السابق حول ادعاء المالية ضدّه وضدّ آخرين بجرائم "اختلاس أموال عامة والتزوير والإثراء غير المشروع وابتزاز شركات التأمين"، أصدر الأول في ، مذكرة توقيف وجاهية بحقّ سلام، الذي نقل إلى مكان توقيفه لدى في المديرية العام لقوى الأمن الداخلي.