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لبنان

مذكرة توقيف وجاهية بحق أمين سلام

Lebanon 24
19-06-2025 | 22:21
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في تطور قضائي لافت، وبعد جلسة استجواب مطولة مع وزير الاقتصاد السابق أمين سلام حول ادعاء النيابة العامة المالية ضدّه وضدّ آخرين بجرائم "اختلاس أموال عامة والتزوير والإثراء غير المشروع وابتزاز شركات التأمين"، أصدر قاضي التحقيق الأول في بيروت بلال حلاوي، مذكرة توقيف وجاهية بحقّ سلام، الذي نقل إلى مكان توقيفه لدى شعبة المعلومات في المديرية العام لقوى الأمن الداخلي.
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