موفدون دوليون: إسرائيل لن تعدّل سياستها في لبنان

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كتبت"الاخبار": الاستنفار السياسي حول واقع مع العدو، لا تظهر أي مؤشرات ميدانية عليه. حتى السفارات الغربية في ، لم تلجأ إلى أي إجراء كما فعلت في أو في وكيان العدو.وإن كان العاملون فيها من سفراء وموظفين سياسيين وأمنيين، يجولون ليل نهار على القوى الرسمية والسياسية في لبنان لسؤالهم عمّا قد يفعله .يأتي ذلك، في ظل استمرار الوضع على حاله، إذ يواصل العدو اعتداءاته في لبنان، وسط أجواء نقلَها موفدون دوليّون، تنقّلوا بين وتل أبيب عن أنّ ليست في صدد اتّخاذ أي خطوة في سياق وقف العدوان. وأنه ليس هناك أي إشارة إلى نيّتها الانسحاب من النقاط الخمسة أو وقف اعتداءاتها في كل لبنان.في هذه الأثناء، يجري الحديث عن اجتماع مرتقب للجنة الإشراف على وقف إطلاق النار الأسبوع المقبل. بالتزامن مع تسلّم الجنرال ديوداتو أبانيارا مهامّه كقائد عام لقوة في لبنان في 24 حزيران الجاري. وقد سبق له أن تولّى المهامّ ضمن الوحدة العاملة في الجنوب.بينما كان آخر الإشراف عقد في ١١ آذار الماضي ، يوم تمّ الإفراج عن الدفعة الأولى من الأسرى المدنيين اللبنانيين لدى العدو. فيما ظلّت الفِرق الفنية للّجنة تحصي الخروقات دون أي ردّ فعل.