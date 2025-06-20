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لبنان

سفير "مرشد" للحكومات !

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
20-06-2025 | 01:45
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فوجىء وزير سيادي بقول احد السفراء المنقولين إلى دولة خليجية انه كان يحضر البيانات الوزارية للحكومات المتتالية وانه يحدد خياراتها في التعاطي مع العالم العربي !
والملفت أن السفير "المرشد" استبق ورود موافقة الدولة التي عين فيها على اعتماده وتحدث عن مواقفه قبل ان يُقبل اعتماده خلافاً للأصول الديبلوماسية !
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المصدر: لبنان 24
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