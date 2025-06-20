سفير "مرشد" للحكومات !

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فوجىء وزير سيادي بقول احد السفراء المنقولين إلى دولة خليجية انه كان يحضر البيانات الوزارية للحكومات المتتالية وانه يحدد خياراتها في التعاطي مع العالم العربي !والملفت أن السفير "المرشد" استبق ورود موافقة الدولة التي عين فيها على اعتماده وتحدث عن مواقفه قبل ان يُقبل اعتماده خلافاً للأصول الديبلوماسية !