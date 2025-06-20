كتل هوائية حارة تسيطر على لبنان.. إليكم تفاصيل حال الطقس

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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في ، ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع رطوبة مرتفعة و ضباب على المرتفعات، و تبقى درجات الحرارة دون تعديل يذكر على الساحل، بينما ترتفع بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل.وجاء في النشرة الآتي:-الحال العامة: كتل هوائية حارة نسبيا تسيطر على والحوض الشرقي للمتوسط، يكون تأثيرها على المناطق الداخلية والجبال المتوسطة.ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بين 22 و 30، بين 20 و 29، بين 16و 32 درجة.-الطقس المتوقع في لبنان:الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع رطوبة مرتفعة وضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تنشط الرياح أحيانا جنوب البلاد.السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع رطوبة مرتفعة و ضباب على المرتفعات كما تبقى درجات الحرارة دون تعديل يذكر على الساحل بينما ترتفع بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل .الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال مع رطوبة مرتفعة .الإثنين: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل بدرجات الحرارة، تنشط الرياح فترة بعد الظهر بخاصة جنوب البلاد .-الحرارة على الساحل من 23 الى 30 درجة، فوق الجبال من 16 الى 26 درجة، في الداخل من 17 الى 36 درجة.