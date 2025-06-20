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لبنان

كتل هوائية حارة تسيطر على لبنان.. إليكم تفاصيل حال الطقس

Lebanon 24
20-06-2025 | 01:31
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 توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني، ان يكون الطقس غدا، قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع رطوبة مرتفعة و ضباب على المرتفعات، و تبقى درجات الحرارة دون تعديل يذكر على الساحل، بينما ترتفع بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل.
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وجاء في النشرة الآتي:

-الحال العامة: كتل هوائية حارة نسبيا تسيطر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط، يكون تأثيرها على المناطق الداخلية والجبال المتوسطة.

ملاحظة : معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت بين 22 و 30، طرابلس بين 20 و  29،  زحلة بين 16و 32 درجة.

-الطقس المتوقع في لبنان:
الجمعة: قليل الغيوم اجمالا مع رطوبة مرتفعة وضباب على المرتفعات دون تعديل يذكر بدرجات الحرارة، تنشط الرياح أحيانا جنوب البلاد.
السبت: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع رطوبة مرتفعة و ضباب على المرتفعات كما تبقى درجات الحرارة دون تعديل يذكر على الساحل بينما ترتفع بشكل طفيف فوق الجبال وفي الداخل .
الأحد: قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ضباب كثيف على المرتفعات وانخفاض طفيف بدرجات الحرارة في الداخل وفوق الجبال مع رطوبة مرتفعة .
الإثنين: غائم جزئيا مع ضباب على المرتفعات دون تعديل بدرجات الحرارة، تنشط الرياح فترة بعد الظهر بخاصة جنوب البلاد .

-الحرارة على الساحل من 23 الى 30 درجة، فوق الجبال من 16 الى  26 درجة، في الداخل من 17 الى 36 درجة.
 
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