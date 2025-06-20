القوات الإسرائيلية تتوغل فجرا داخل الأراضي اللبنانية وتفجر منزلين في حولا وميس الجبل

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فجرت قوات العدو منزلين في بلدتي حولا وميس الجبل وذلك بعد توغلها داخل الأراضي فجر اليوم الجمعة، وفق ما أفادت مندوبة " ".وعمدت القوات بعد تفجيرها لأحد المنازل في احد الاحياء الشرقية في بلدة الى سرقة إحدى الحفارات ونقلها الى داخل الاراضي المحتلة.