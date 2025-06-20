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لبنان
القوات الإسرائيلية تتوغل فجرا داخل الأراضي اللبنانية وتفجر منزلين في حولا وميس الجبل
Lebanon 24
20-06-2025
|
01:46
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فجرت قوات العدو
الإسرائيلي
منزلين في بلدتي حولا وميس الجبل وذلك بعد توغلها داخل الأراضي
اللبنانية
فجر اليوم الجمعة، وفق ما أفادت مندوبة "
لبنان 24
".
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وعمدت القوات
الإسرائيلية
بعد تفجيرها لأحد المنازل في احد الاحياء الشرقية في بلدة
ميس الجبل
الى سرقة إحدى الحفارات ونقلها الى داخل الاراضي المحتلة.
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