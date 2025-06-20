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لبنان

بشأن الرحلات إلى العراق.. بيان جديد من الـ MEA

Lebanon 24
20-06-2025 | 01:47
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أعلنت شركة طيران شرق الأوسط - خطوط الجوية اللبنانية عن إلغاء رحلاتها إلى العراق (بغداد و اربيل) ليوم السبت 21 حزيران 2025 نظراً لإستمرار إغلاق المجال الجوي العراقي
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