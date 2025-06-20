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لبنان
ارتفاع في أسعار المحروقات.. إليكم الجدول الجديد
Lebanon 24
20-06-2025
|
02:40
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صدر عن
وزارة الطاقة
جدول جديد للمحروقات، حيث شهد ارتفاع في أسعار المحروقات.
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وجاءت الاسعار على الشكل الآتي:
- بنزين 95: 1545000 ل.ل. (+37000)
- بنزين 98: 1584.000 ل.ل. (+37000)
- المازوت: 1456.000 ل.ل. (+39000)
-الغاز: 897.000 ل.ل. (00000)
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