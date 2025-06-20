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لبنان

المديرية العامة للطيران المدني في المطار أعدت "الدراسة الإحصائية - 2024.. إطلعوا عليها

Lebanon 24
20-06-2025 | 02:56
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 أعدت مصلحة الأبحاث والدراسات في المديرية العامة للطيران المدني في مطار رفيق الحريري الدولي - بيروت  "الدراسة الإحصائية - 2024".
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للإطلاع على الدراسة الإحصائية إضغط هنا
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