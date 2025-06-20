تقنية جديدة عند "حواجز الجيش"

عُلم أنَّ الجيش عمد إلى تركيب أجهزة إنذار عند الحواجز العسكرية التابعة له لاسيما عند مدخل ، وذلك لاكتشاف وضبط ما إذا كانت السيارات والمركبات تتضمنُ أي ممنوعات أو مواد للتهريب.

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وذكر مصدر عسكريّ أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تطوير الحواجز وتحسين عملها بالإضافة إلى تفعيل دورها لاكتشاف المهربين.