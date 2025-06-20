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لبنان

تقنية جديدة عند "حواجز الجيش"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-06-2025 | 04:06
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عُلم أنَّ الجيش عمد إلى تركيب أجهزة إنذار عند الحواجز العسكرية التابعة له لاسيما عند مدخل صيدا الشمالي، وذلك لاكتشاف وضبط ما إذا كانت السيارات والمركبات تتضمنُ أي ممنوعات أو مواد للتهريب.
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وذكر مصدر عسكريّ أن هذه الإجراءات تأتي في إطار تطوير الحواجز وتحسين عملها بالإضافة إلى تفعيل دورها لاكتشاف المهربين.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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