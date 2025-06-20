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لبنان

بعدما بدر من اورتاغوس إزاءه... اعتذار وزيارة أميركية مرتقبة لجنبلاط!

Lebanon 24
20-06-2025 | 04:05
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أكد زوار رئيس مجلس النواب نبيه بري في حديث لقناة "الجديد" أن الدبلوماسي الأميركي توماس باراك سيزور النائب جنبلاط للاعتذار عما بدر من مورغان اورتاغوس ازاءه.
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