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لبنان

رسالة لافتة من نعيم قاسم

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
20-06-2025 | 04:15
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خلال خطابه، أمس الخميس، عن عدم وقوف "حزب الله" على الحياد في الحرب الإيرانية - الإسرائيلية، جزَم الأمين العام لـ"الحزب" الشيخ نعيم قاسم مسألة الانخراط في المعركة من دون أن يُحدّد ماهية وكيفية وموعد ذلك.
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ويقول خبير عسكري بارز لـ"لبنان24" إنَّ كلام قاسم كان مُتوقعاً وليس غريباً، موضحاً أنَّ "الحزب" يدرس كافة قدراته لتقييم الأوضاع، وأضاف: "قد لا تكون مشاركة الحزب عسكرية في بادئ الأمر.. هناك مساهمات كثيرة يمكن أن يبادر إليها لمساندة إيران. أما في حال توسعت المعركة، عندها ستكون الأمور مختلفة".
 
المصدر قال إن هناك رسالة لافتة أطلقها قاسم تؤكد أن "حزب الله" عزّز نفسه وقدراته فعلياً بمساعدة إيرانية داخل لبنان، وهو ما يؤكد تقارير سابقة عن انخراط عناصر إيرانية في لبنان لتعزيز قدرات الحزب وتسليحه، ما يعني أن الأخير يبني حقاً ترسانته المختلفة مُجدداً بعد الحرب وبالتالي استبعاد مسألة "تسليم السلاح".
المصدر: خاص "لبنان 24"
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