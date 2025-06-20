رسالة لافتة من نعيم قاسم

خلال خطابه، أمس الخميس، عن عدم وقوف " " على الحياد في الحرب - ، جزَم لـ"الحزب" الشيخ مسألة الانخراط في المعركة من دون أن يُحدّد ماهية وكيفية وموعد ذلك.

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ويقول خبير عسكري بارز لـ" " إنَّ كلام كان مُتوقعاً وليس غريباً، موضحاً أنَّ "الحزب" يدرس كافة قدراته لتقييم الأوضاع، وأضاف: "قد لا تكون مشاركة الحزب عسكرية في بادئ الأمر.. هناك مساهمات كثيرة يمكن أن يبادر إليها لمساندة . أما في حال توسعت المعركة، عندها ستكون الأمور مختلفة".

المصدر قال إن هناك رسالة لافتة أطلقها قاسم تؤكد أن "حزب الله" عزّز نفسه وقدراته فعلياً بمساعدة إيرانية داخل ، وهو ما يؤكد تقارير سابقة عن انخراط عناصر إيرانية في لبنان لتعزيز قدرات الحزب وتسليحه، ما يعني أن الأخير يبني حقاً ترسانته المختلفة مُجدداً بعد الحرب وبالتالي استبعاد مسألة "تسليم السلاح".