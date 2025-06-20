هكذا علّق وزير الداخليّة على بيان أمين عام "حزب الله"

قال والبلديات أحمد الحجار تعليقاً على بيان لحزب : "الكلام الإعلامي شيء والواقع أنّ الجميع مقتنعون بضرورة عدم إقحام في الحرب".

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وأضاف قبيل جلسة : "الملف الفلسطيني قيد المتابعة ونأمل بأنّ تتمّ معالجته بما يتناسب مع البيان الوزاري".