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لبنان

هكذا علّق وزير الداخليّة على بيان أمين عام "حزب الله"

Lebanon 24
20-06-2025 | 08:18
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قال وزير الداخلية والبلديات أحمد الحجار تعليقاً على بيان الأمين العام لحزب الله الشيخ نعيم قاسم: "الكلام الإعلامي شيء والواقع أنّ الجميع مقتنعون بضرورة عدم إقحام لبنان في الحرب".
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وأضاف قبيل جلسة مجلس الوزراء: "الملف الفلسطيني قيد المتابعة ونأمل بأنّ تتمّ معالجته بما يتناسب مع البيان الوزاري". 
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