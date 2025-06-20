بالفيديو... الجيش الإسرائيليّ: هذه هويّة المُستهدف في منطقة الشبريحة في جنوب لبنان

زعم المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، أنّ "الجيش الإسرائيليّ اغتال في وقت سابق اليوم، في منطقة الشبريحة في ، قائد منظومة النيران في لدى ".

وادعى أدرعي أنّه "خلال الحرب دفع الحسيني بعمليات إطلاق قذائف صاروخية عديدة نحو منطقة وحيفا ومدن أخرى داخل ".

وزعم أنّه "في الفترة الأخيرة، عمل الحسيني على محاولة اعمار قوات المدفعية لدى حزب الله".