بالفيديو... الجيش الإسرائيليّ: هذه هويّة المُستهدف في منطقة الشبريحة في جنوب لبنان

#عاجل جيش الدفاع قضى على قائد منظومة النيران في قطاع الليطاني في #حزب_الله
🔶هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم في منطقة الشبريحة في جنوب لبنان وقضى على المدعو محمد خضر الحسيني قائد منظومة النيران في قطاع الليطاني لدى حزب الله الارهابي.
🔶خلال الحرب دفع الإرهابي بعمليات إطلاق… pic.twitter.com/fcH94tkp0o
— كابتن إيلا Captain Ella (@CaptainElla1) June 20, 2025
#عاجل جيش الدفاع قضى على قائد منظومة النيران في قطاع الليطاني في #حزب_الله
🔶هاجم جيش الدفاع في وقت سابق اليوم في منطقة الشبريحة في جنوب لبنان وقضى على المدعو محمد خضر الحسيني قائد منظومة النيران في قطاع الليطاني لدى حزب الله الارهابي.
🔶خلال الحرب دفع الإرهابي بعمليات إطلاق… pic.twitter.com/fcH94tkp0o