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لبنان

بالفيديو... الجيش الإسرائيليّ: هذه هويّة المُستهدف في منطقة الشبريحة في جنوب لبنان

Lebanon 24
20-06-2025 | 08:22
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زعم المتحدث باسم جيش العدوّ الإسرائيليّ أفيخاي أدرعي، أنّ "الجيش الإسرائيليّ اغتال في وقت سابق اليوم، في منطقة الشبريحة في جنوب لبنان، محمد خضر الحسيني قائد منظومة النيران في قطاع الليطاني لدى حزب الله". 
وادعى أدرعي أنّه "خلال الحرب دفع الحسيني بعمليات إطلاق قذائف صاروخية عديدة نحو منطقة نهاريا وحيفا ومدن أخرى داخل إسرائيل".
وزعم أنّه "في الفترة الأخيرة، عمل الحسيني على محاولة اعمار قوات المدفعية لدى حزب الله".
 
 
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