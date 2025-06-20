حادث سير بين كفرحونه والبقاع يؤدي إلى إصابة 3 أشخاص

ادى حادث سير بين كفرحونه والبقاع في السريرة بمنطقة جزبن بين سيارة رابيد وسيارة BMW سوداء الى جرح ثلاثة اشخاص: سائق الرابيد ، وقد نقل الى مستشفى في . كما أصيب شخصان كانا يستقلان سيارة ال BMW ، وقد نقلا ايضا الى المستشفى.

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