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لبنان

حادث سير بين كفرحونه والبقاع يؤدي إلى إصابة 3 أشخاص

Lebanon 24
20-06-2025 | 08:22
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 ادى حادث سير على الطريق بين كفرحونه والبقاع في السريرة بمنطقة جزبن بين سيارة رابيد وسيارة BMW سوداء الى جرح ثلاثة اشخاص: سائق الرابيد ، وقد نقل الى مستشفى سحمر في البقاع الغربي.  كما أصيب شخصان كانا يستقلان سيارة ال  BMW ، وقد نقلا ايضا  الى المستشفى.
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