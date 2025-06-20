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لبنان

مسعد زار مع وفد شبابي وزير الاقتصاد للبحث في تعزيز فرص العمل

Lebanon 24
20-06-2025 | 09:35
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 زار النائب د.  شربل مسعد، في إطار متابعته للقضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم الشباب اللبناني، وزارة الاقتصاد مع وفد شبابي، حيث التقى  وزير الاقتصاد د.عامر البساط في جلسة تناولت الأوضاع الاقتصادية الراهنة وسبل دعم المبادرات الشبابية و تعزيز فرص العمل.
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من جهته، شدد النائب شربل مسعد على "ضرورة فتح قنوات تواصل دائمة بين الوزارة والشباب اللبناني"، مشيرا إلى أن “الشباب هم طاقة الوطن ومستقبله، ومن واجبنا كممثلين عنهم أن نوصل صوتهم ونسعى لتحقيق مطالبهم”.
بدوره، أبدى وزير الاقتصاد تجاوبا كبيرا، مرحبا بمبادرات الشباب، ومؤكدا استعداد الوزارة لدعم أي مشروع يسهم في تحريك العجلة الاقتصادية ويؤمن فرص عمل مستدامة.
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