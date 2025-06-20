مسعد زار مع وفد شبابي وزير الاقتصاد للبحث في تعزيز فرص العمل

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زار النائب د. ، في إطار متابعته للقضايا الاقتصادية والاجتماعية التي تهم الشباب اللبناني، مع وفد شبابي، حيث التقى د. في جلسة تناولت الأوضاع الاقتصادية الراهنة وسبل دعم المبادرات الشبابية و تعزيز فرص العمل.، شدد النائب شربل مسعد على "ضرورة فتح قنوات تواصل دائمة بين الوزارة والشباب اللبناني"، مشيرا إلى أن “الشباب هم طاقة الوطن ومستقبله، ومن واجبنا كممثلين عنهم أن نوصل صوتهم ونسعى لتحقيق مطالبهم”.بدوره، أبدى وزير الاقتصاد تجاوبا كبيرا، مرحبا بمبادرات الشباب، ومؤكدا استعداد الوزارة لدعم أي مشروع يسهم في تحريك العجلة الاقتصادية ويؤمن فرص عمل مستدامة.