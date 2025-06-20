بدء التحضير لتقييم مراكز الهيئة العامة للطيران المدني

إلتقى وزير الدولة لشؤون التنمية الإدارية الدكتور فادي مكي مع وزير الأشغال العامة والنقل فايز رسامني في مكتبه في الوزارة، بهدف التحضير للبدء بعملية التقييم للمراكز العليا في الهيئة العامة للطيران المدني.
وعرض فريق عمل وزارة التنمية الإدارية منهجية التقييم، وتم "التوافق على العناصر المتعلقة بمعايير التقييم الرسمي formal assessment والتي تتضمن الخبرة العملية، التحصيل العلمي، والتطوير المهني.
وتمّ الاتفاق على تصويب معايير وعلامات التقييم لكي تعكس حيثيات ومتطلبات العمل في قطاع الطيران المدني، بما يؤمن تقييم عادل للمرشحين الذين بلغ عددهم 81 لمركز رئيس الهيئة، 189 للأعضاء (وعددهم 4) و112 مرشحاً لمركز المفوض الحكومي لدى الهيئة العامة للطيران المدني"، بحسب بيان.
يذكر أن هذا التعاون يضمن تعزيز الشفافية والكفاءة في الإدارة العامة، ويساهم في ضمان تعيين القيادات المؤهلة القادرة على قيادة الهيئة العامة للطيران المدني.