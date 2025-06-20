بدء التحضير لتقييم مراكز الهيئة العامة للطيران المدني

إلتقى لشؤون مكي مع وزير الأشغال العامة والنقل في مكتبه في الوزارة، بهدف التحضير للبدء بعملية التقييم للمراكز في .

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وعرض فريق عمل منهجية التقييم، وتم "التوافق على العناصر المتعلقة بمعايير التقييم الرسمي formal assessment والتي تتضمن الخبرة العملية، التحصيل العلمي، والتطوير المهني.

وتمّ الاتفاق على تصويب معايير وعلامات التقييم لكي تعكس حيثيات ومتطلبات العمل في قطاع الطيران المدني، بما يؤمن تقييم عادل للمرشحين الذين بلغ عددهم 81 لمركز رئيس الهيئة، 189 للأعضاء (وعددهم 4) و112 مرشحاً لمركز المفوض الحكومي لدى الهيئة "، بحسب بيان.

يذكر أن هذا التعاون يضمن تعزيز الشفافية والكفاءة في ، ويساهم في ضمان تعيين القيادات المؤهلة القادرة على قيادة الهيئة المدني.