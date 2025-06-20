رئيس الكتائب يحذّر من جرّ لبنان إلى الحرب بين اسرائيل وايران

التقى رئيس النائب ، النائب نعمة افرام في بكفيا، وتم البحث في التطورات الإقليمية وسبل حماية من انعكاساتها.

وبعد اللقاء، أكد رئيس ان "البقاء يدا في يد في خدمة لبنان ومصلحة اللبنانيين"، محذرا من "جر لبنان إلى الحرب بين وإسرائيل."

وعلق الجميل على "تصريح لحزب الله الشيخ نعيم الأخير، الذي اعتبر فيه أن الحزب هو جزء من المعركة القائمة بين إيران وإسرائيل"، وقال: "إننا نرفض هذا الموضوع رفضا قاطعا، إذ لا يحق لأحد أن يجر لبنان لأي مغامرة جديدة. لقد سبق وانجررنا الى مغامرة للدفاع عن غزة، ورأينا ما حصل بلبنان".

أضاف: "حان الوقت للتضامن مع لبنان، فبلدنا منكوب واقتصادنا منهار والشعب يرمم نفسه لبناء بلده، وحان الوقت للنظر الى الداخل وحماية بلدنا وتحييده عن أي صراع لا علاقة له فيه، فالحياد لا يعني عدم الدفاع عن النفس، إنما عدم التدخل في صراعات ومعارك وحروب لا علاقة لنا فيها".

وشدد رئيس الكتائب على "ضرورة ألا ينجر إلى مغامرة جديدة ويجر معه لبنان لما لذلك من نتائج صعبة"، متمنيا من "الدولة والجيش ورئيسي الجمهورية والحكومة ان يكونا حازمين وأن تمنع الدولة للمرة الأولى بتاريخها بكل الوسائل المتاحة أمامها أي مغامرة من هذا النوع، ليس فقط بالتمنيات والبيانات والاستنكارات، بل أن تثبت أنها فعلا دولة وتمنع أي فتح أي جبهة من لبنان بأي اتجاه كان".

وقال الجميل: "بات لدينا دولة ورئيس نفتخر به وحكومة، وحان الوقت لكل القيادة السياسية في لبنان أن تكون جازمة وأن تأخذ إجراءات جذرية ويتحمل الجميع مسؤولياته".

أضاف: "نريد فتح صفحة جديدة في لبنان وإعادة بناء بلد المؤسسات بالمساواة تحت سقف القانون، وما يحول دون ذلك هو هذا النوع من التصاريح التي يعتبر فيها بعض الأطراف أنه لا يزال يستطيع أن يقرر هذه الأمور بمفرده من دون العودة الى الدولة، فهذا ما نرفضه. نريد أن نبني بلدا والذهاب الى مصارحة ومصالحة حقيقية بين اللبنانيين، تطوير وإصلاح نظامنا السياسي والقوانين".

واستبعد الجميل "إمكان فتح جبهة من لبنان"، وقال: "نأمل أن يكون حزب الله استوعب ما حصل وأن يفكر بناسه ولا يجرنا معه في مغامرة جديدة، وعلى الدولة أن تقوم بكل الإجراءات لمنع فتح أي جبهة من داخل لبنان".

بدوره، قال افرام: "كنا في اجتماع تنسيقي لقراءة الأحداث. لقد تبادلنا الآراء، ولا شك في أننا نعيش لحظات تاريخية في الشرق. نأمل أن يكون لدينا الوعي كي لا ندخل مغامرة تهدد كيان لبنان. لقد تبادلنا مع النائب الجميل الأفكار والرؤية، ونحن نقرأ في الكتاب نفسه. وفي الأسابيع المقبلة، لدينا عمل كبير، وللبحث صلة، وسيكون هناك تواصل لأننا نعيش لحظات دقيقة."

وردا على كلام قاسم، قال افرام:" كلامه يشرع دخول اسرائيل الى حرب جديدة الى لبنان، وانا خائف على الكيان اللبناني".