بيان إسرائيلي عن لبنان.. ماذا قيلَ عن "حزب الله"؟

أعلن الجيش الإسرائيليّ في بيان، اليوم الجمعة، شن غارات جوية استهدفت مواقع عسكريّة ومنصات إطلاق صواريخ تابعة لـ" " في .

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وقال مُتحدث باسم الجيش إنه "سلاح الجو قصف مواقع عسكرية تحتوي على منصات إطلاق صواريخ ومُستودعات أسلحة في جنوب ".

وزعم أن "حزب الله يُحاول استعادة نشاطه في هذه المواقع"، مشيراً إلى أن "وجود الأسلحة بالإضافة إلى نشاط حزب الله، يُشكلان انتهاكاً صارخاً للتفاهمات بين ولبنان".