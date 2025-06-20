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لبنان

بيان إسرائيلي عن لبنان.. ماذا قيلَ عن "حزب الله"؟

Lebanon 24
20-06-2025 | 12:32
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أعلن الجيش الإسرائيليّ في بيان، اليوم الجمعة، شن غارات جوية استهدفت مواقع عسكريّة ومنصات إطلاق صواريخ تابعة لـ"حزب الله" في جنوب لبنان.
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وقال مُتحدث باسم الجيش الإسرائيلي إنه "سلاح الجو قصف مواقع عسكرية تحتوي على منصات إطلاق صواريخ ومُستودعات أسلحة في جنوب لبنان".
 
وزعم أن "حزب الله يُحاول استعادة نشاطه في هذه المواقع"، مشيراً إلى أن "وجود الأسلحة بالإضافة إلى نشاط حزب الله، يُشكلان انتهاكاً صارخاً للتفاهمات بين إسرائيل ولبنان".
 
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