عن "الأمن".. إليكم ما قاله وزير الداخلية

قالَ ، اليوم الجمعة، إنه "لدى الدولة خطة مُتكاملة لضبط الأمن".

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وفي تصريحٍ له قبيل انطلاق احتفال " نبض الحياة"، قال : "بيروت ستبقى تنبضُ بالحياة وسنرى صيفاً واعداً في ظلّ تأمين الأمن والاستقرار".