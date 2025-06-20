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لبنان

عن "الأمن".. إليكم ما قاله وزير الداخلية

Lebanon 24
20-06-2025 | 12:51
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قالَ وزير الداخلية أحمد الحجار، اليوم الجمعة، إنه "لدى الدولة خطة مُتكاملة لضبط الأمن".
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وفي تصريحٍ له قبيل انطلاق احتفال "بيروت نبض الحياة"، قال الحجار: "بيروت ستبقى تنبضُ بالحياة وسنرى صيفاً واعداً في ظلّ تأمين الأمن والاستقرار".
 
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