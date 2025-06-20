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لبنان

رشقات نارية إسرائيليّة.. ماذا حصل في ميس الجبل مساء؟

Lebanon 24
20-06-2025 | 12:41
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أفادت المعلومات بأنَّ القوة التابعة للجيش التي وصلت إلى منطقة كركزان في بلدة ميس الجبل الحدودية، انسحبت من النقطة التي تقدمت إليها لاستعادة جرَّافة كان سرقها الجيش الإسرائيليّ فجر اليوم.
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وذكرت المصادر أنَّ الاتصالات التي أجريت على صعيد اللجنة الخماسية لحل المشكلة لم تنجح، الأمر الذي دفع قوة الجيش للانسحاب.
 
 
وإبان مُغادرة الجيش النقطة التي حضر إليها، أقدم جنود إسرائيليّون على إطلاق عدة رشقات نارية في الهواء.
 
 
 
 
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