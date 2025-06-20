بدر: لبنان يجب أن يبقى محيّداً وندعو إلى التعقّل لحماية الوطن

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أكد النائب في حديث خاص لقناة ، قبيل احتفال " نبض الحياة"، على أهمية بقاء محيّداً في ظل الأحداث المتسارعة التي تشهدها المنطقة.وقال بدر: "من الجميل أن يبقى لبنان محيّداً عمّا يحصل في الإقليم، وعلى الجميع التحلّي بالتعقّل والحكمة من أجل حماية البلد وضمان استقراره".