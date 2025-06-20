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لبنان

بدر: لبنان يجب أن يبقى محيّداً وندعو إلى التعقّل لحماية الوطن

Lebanon 24
20-06-2025 | 13:47
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أكد النائب نبيل بدر في حديث خاص لقناة mtv، قبيل احتفال "بيروت نبض الحياة"، على أهمية بقاء لبنان محيّداً في ظل الأحداث المتسارعة التي تشهدها المنطقة.
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وقال بدر: "من الجميل أن يبقى لبنان محيّداً عمّا يحصل في الإقليم، وعلى الجميع التحلّي بالتعقّل والحكمة من أجل حماية البلد وضمان استقراره".
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