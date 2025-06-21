وصف كثيرون ممن التقوا الموفد الرئاسي بان الاقتراحات التي قدمها كحلول للأوضاع الراهنة، بانها خارطة طريق للتوجهات الاميركية في المرحلة المقبلة وهي وإن كانت متنوعة إلا انها تتميز بانها دقيقة و" مبكلة".

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