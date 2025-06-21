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لبنان

خارطة طريق دقيقة و"مبكّلة"

"خاص لبنان24"

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Lebanon 24
21-06-2025 | 02:15
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وصف كثيرون ممن التقوا الموفد الرئاسي الاميركي توماس باراك بان الاقتراحات التي قدمها كحلول للأوضاع الراهنة، بانها خارطة طريق للتوجهات الاميركية في المرحلة المقبلة وهي وإن كانت متنوعة إلا انها تتميز بانها دقيقة و" مبكلة". 
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المصدر: لبنان 24
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