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لبنان

هذه آخر رسالة تلقاها "حزب الله"

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
21-06-2025 | 03:49
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كان لافتاً التصريح الأخير لرئيس مجلس النواب نبيه بري الذي قال فيه إنه لا حرب في لبنان 200%، وهو ما دعمه رئيس الجمهورية جوزاف عون بتأكيد الأمر نفسه، وذلك خلال حفل "بيروت نبض الحياة"، مساء أمس.
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في المقابل، كان "حزب الله" يتحدث عن أنه لن يلتزم الحياد خلال الحرب الإيرانية - الإسرائيلية، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب أكد برّي أنها "لن تحصل".. فهل وقع الخلاف بين "حزب الله" ورئيس البرلمان، وهما يمثلان "الثنائي الشيعي" معاً؟
 
تقول مصادر سياسية مقربة من "الثنائي" لـ"لبنان24" إنَّ الحزب وبري يعملان على "موجة واحدة"، كاشفة أن الاتصالات بين الطرفين كانت تذهب باتجاه واحد وهي أن لبنان لا يتحمل تبعات الحرب على الإطلاق.
 
وذكرت المصادر أن بري كان حاسماً في رسالته لـ"حزب الله" وهي أن أي خطوة تجاه الإنخراط بالصراع مع إيران ستعني  تدميراً للبنان وبالتالي نسف كل محاولات النهوض بعد الحرب، في حين أن الطائفة الشيعية لا تتحمل بعد الآن أي معركة جديدة أو تهجير آخر.
 
وبحسب المصادر، فإنّ بري وضع خطوطاً حمراء لا يمكن لـ"حزب الله" تجاوزها، وبالتالي يعتبر هذا الأمر بمثابة عملية تطمينٍ للداخل بأن الأمور ستبقى مضبوطة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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