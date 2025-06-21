هذه آخر رسالة تلقاها "حزب الله"

كان لافتاً التصريح الأخير لرئيس مجلس النواب الذي قال فيه إنه لا حرب في 200%، وهو ما دعمه رئيس الجمهورية جوزاف عون بتأكيد الأمر نفسه، وذلك خلال حفل " نبض الحياة"، مساء أمس.

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في المقابل، كان " " يتحدث عن أنه لن يلتزم الحياد خلال الحرب - ، ما أثار مخاوف من اندلاع حرب أكد برّي أنها "لن تحصل".. فهل وقع الخلاف بين "حزب الله" ورئيس ، وهما يمثلان " الشيعي" معاً؟

تقول مصادر سياسية مقربة من "الثنائي" لـ"لبنان24" إنَّ الحزب وبري يعملان على "موجة واحدة"، كاشفة أن الاتصالات بين الطرفين كانت تذهب باتجاه واحد وهي أن لبنان لا يتحمل تبعات الحرب على الإطلاق.

وذكرت المصادر أن كان حاسماً في رسالته لـ"حزب الله" وهي أن أي خطوة تجاه الإنخراط بالصراع مع ستعني تدميراً للبنان وبالتالي نسف كل محاولات النهوض بعد الحرب، في حين أن الطائفة الشيعية لا تتحمل بعد الآن أي معركة جديدة أو تهجير آخر.

وبحسب المصادر، فإنّ بري وضع خطوطاً حمراء لا يمكن لـ"حزب الله" تجاوزها، وبالتالي يعتبر هذا الأمر بمثابة عملية تطمينٍ للداخل بأن الأمور ستبقى مضبوطة.