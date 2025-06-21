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لبنان

في صور.. البدء بإصلاح شبكة الصرف الصحي قرب مستديرة الشهـداء

Lebanon 24
21-06-2025 | 04:39
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باشرت بلدية صور أعمال إعادة إصلاح الأعطال في شبكة الصرف الصحي، التي تضرّرت نتيجة استهداف المغتسل المستحدث في المدينة خلال العدوان الإسرائيلي الأخير على لبنان
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وتأتي هذه الخطوة في إطار معالجة الأضرار التي خلّفها القصف، والعمل على إعادة تأهيل البُنى التحتية المتضرّرة وإنشاء حائط الدعم للطريق بما يضمن عودة الخدمات إلى طبيعتها بإشراف مهندسي البلدية ولجنة الأشغال.
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