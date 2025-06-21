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لبنان

تأثير الكتل الهوائية الحارة ينخفض نسبيًا... هكذا سيكون طقس الأيام المقبلة

Lebanon 24
21-06-2025 | 07:12
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توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الارصاد الجوية في المديرية العامة للطيران المدني أن يكون الطقس غدا غائما جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والساحلية واستقرارها في الداخل، يتكون الضباب الكثيف على الجبال المتوسطة حيث تسوء الرؤية كما تنشط الرياح أحيانا.
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وجاء في النشرة الآتي: 
 
- الحال العامة: يخف نسبيا تأثير الكتل الهوائية الحارة المسيطرة على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط خلال اليومين القادمين حيث تكون درجات حرارة ضمن معدلاتها في المناطق الساحلية والجبلية وأعلى منها في المناطق الداخلية، ومن المتوقع أن يعود ويشتد تأثيرها مجددا اعتبارا من يوم الثلاثاء مع عودة درجات الحرارة للارتفاع.


ملاحظة: معدل درجات الحرارة لشهر حزيران: بيروت بين 22 و30، طرابلس بين 20 و29،  وزحلة بين 16 و32 درجة.

- الطقس المتوقع في لبنان: السبت: غائم جزئيا إلى قليل الغيوم ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يؤدي إلى زيادة الشعور بالحر ويتشكل الضباب على مستويات منخفضة حيث تسوء الرؤية، كما تنشط الرياح أحيانا.

الأحد: غائم جزئيا مع انخفاض بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية والساحلية واستقرارها في الداخل، يتكون الضباب الكثيف على الجبال المتوسطة حيث تسوء الرؤية كما تنشط الرياح أحيانا. الإثنين: غائم جزئيا مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة في المناطق الجبلية وتبقى دون تعديل في المناطق الداخلية والساحلية مع نسبة رطوبة مرتفعة على المستويات المنخفضة حيث يتكون الضباب الكثيف أحيانا.

الثلاثاء: قليل الغيوم اجمالا مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تصبح فوق معدلاتها في معظم المناطق كما تبقى نسبة الرطوبة مرتفعة على الساحل مما يزيد من الشعور بالحر كما يتكون الضباب على مستويات منخفضة.
 
-الحرارة على الساحل من 20 الى 32 درجة، فوق الجبال من 15 الى 27 درجة، في الداخل من 18 الى 35 درجة.

- الرياح السطحية: جنوبية غربية إلى جنوبية، ناشطة أحيانا، سرعتها بين 15 و35 كم/س.

- الانقشاع: متوسط على الساحل، سيء أحيانا على الجبال المتوسطة.

- الرطوبة النسبية على الساحل: بين: 65 و85%.

- حال البحر: متوسط ارتفاع الموج.  حرارة سطح الماء: 26°م.

- الضغط الجوي: 1010 HPA           أي ما يعادل: 758 ملم زئبق.

- ساعة شروق الشمس: 05,27           ساعة غروب الشمس: 19,52
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