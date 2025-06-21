في المنية... شعبة المعلومات توقف أحد أكبر مروجي المخدّرات

أفادت مندوبة " " بأن دوريّة لشعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي- أوقفت المدعو “ع.ف”و هو أحد أكبر المروجين للمخدّرات في المنطقة وقد عُثر بحوزته على كمية منها.

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وتمت إحالته مع المضبوطات على المختصّ لإتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحقه .