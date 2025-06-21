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لبنان

إطلاق نار كثيف في محيط الطريق الجديدة - بيروت

Lebanon 24
21-06-2025 | 11:46
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سُجل، مساء اليوم السبت، إطلاق نار كثيف في محيط منطقة الطريق الجديدة في بيروت.
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ولم تُعرف أسباب إطلاق النار الذي ترددت أصداؤه في أرجاء المنطقة.
 
 
 
 
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