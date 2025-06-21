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لبنان

"طفلة" على أوتوستراد لبنانيّ.. ماذا تفعل هناك؟!

Lebanon 24
21-06-2025 | 12:48
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رُصدت طفلة صغيرة منذ ساعات على جانب أوتوستراد البداوي، في نقطة مكشوفة، تعرّضها للخطر المباشر. 

شهود عيان أفادوا بأنَّ الطفلة تُجبر على التسوّل من قبل ذويها، في مشهد يتكرر يومياً من دون أي تدخل من الجهات المعنية.
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أهالي المنطقة ناشدوا رئيس بلدية البداوي التدخّل الفوري واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الطفلة.
 
 
 
 
 
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