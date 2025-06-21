إلى اللبنانيين.. هذا ما أعلنه وزير الصحّة

أكد راكان أن "وضع التغطية الإستشفائية عبر تحسن كثيراً"، مشيراً إلى أن "الوزارة تعتبر فعلياً كجهة ضامنة، هي الأفضل من ناحية التسعير والدفع في ".

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كلام ناصر الدين جاء خلال جولة له في ، اليوم السبت، إذ قال: "نضع كل إمكانيات وزارة الصحة بخدمتكم، كما أنتم وضعتم إمكانياتكم بخدمة هذا الوطن أثناء الحاجة، بالكورونا، بالأزمات الصحية المتكررة، بالأزمات الإقتصادية، وبالحرب الأخيرة. اليومة هناك أمل جديد على إسم هذه المستشفى، بالرغم من كل التحديات الموجودة في المنطقة، وبالرغم من نيران الحرب التي نأمل أن يحمي الله لبنان ويجنبه إياها، ولكن ضمن تحضيراتنا لأي شيء طارئ قد يحصل، لا يسعنا إلا أن نزور ميدانيا ونطلع على أحوال المستشفيات".

وتابع: "لا نريد أن نخوِّف، ولكن يجب أن نكون على قدر الاستعداد المطلوب. أؤكد على موضوع التغطيات الإستشفائية التي تقوم بها وزارة الصحة، قد لا نكون نقوم بتغطية كل شيء، ولكن تحسن كثيراً وضع التغطية الإستشفائية، وزارة الصحة تعتبر فعليا كجهة ضامنة هي الأفضل من ناحية التسعير والدفع في لبنان، إضافة إلى دورها الضامن أننا نلعب دورا اساسيا كجهة ناظمة ونقوم بهذا الشيء بالتشارك بين كل القطاعات".