عن جبهة لبنان وحرب إيران.. هذا ما توقعه "خبير عسكريّ"!

لم يستبعد الخبير العسكري والإستراتيجي أحمد الشريفي أن تفتح جبهة جديدة ضد التي تخوض حرباً مع ، مرجحاً أن تتدخل جماعة الله (الحوثيين) عبر عمليات محدودة ونوعية وتستهدف القطع البحرية.

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وحذر الناطق العسكري لجماعة أنصار الله يحيى سريع مما وصفه بالتورط الأميركي في العدوان على إيران مع العدو ، وقال إن هذا سيؤدي لاستهداف السفن والبوارج الأميركية في البحر الأحمر.



ووصف الشريفي جبهة الحوثيين بالخطرة، لأنها ستستهدف سلاسل النقل البحري والإطلالات البحرية، مما قد يؤدي إلى إحداث تأثير في البحر الأحمر أو باب المندب، مشيراً إلى أن حاملة الطائرات الأميركية "نيميتز" حال وصولها إلى منطقة أغلقت جهاز التتبع "جي بي إس" وأخفت تواصلها الإلكتروني، بحيث باتت غير منظورة رادارياً خشية الاستهداف.



وقال إن الحوثيين يمتلكون قدرات صاروخية يمكنهم من خلالها استهداف القطع البحرية، ويمكنهم القيام بعمليات مشاغلة وإزعاج إذا كانت المسافات بعيدة، أي الإغراق الناري وقدرة كسر الردع الصاروخي أو الناري لحاملات الطائرات.



ورجح أن يستخدم الحوثيون الصواريخ في المجال البحري أو باستهداف إسرائيل، لافتا إلى أن لديهم قدرة على تحقيق ردع ناري للقطاعات البحرية في البحر الأحمر وقطع الطريق عن السفن المتجهة إلى إسرائيل.





وأضاف الشريفي أن الحوثيين لديهم خبرة عالية جدا في التموضع جبليا، ويستخدمون جغرافيتهم بطرق ذكية جدا، حتى إنهم استطاعوا عبر التموضع جبليا النجاة من عمليات القصف التي كانت كثيفة جدا، كما ادخروا الكثير من قدراتهم القتالية في الفترة السابقة تحسبا لاحتمال تزايد الاشتباك على ، مما يقتضي تفعيل الجبهات.



قدرات تسليحية

بيد أن الخبير العسكري والإستراتيجي أشار إلى أن الميدان في هو أكثر صلابة وأن قدراته التسليحية -سواء على المستوى الصاروخي أو مستوى الطائرات المسيّرة- تفوق تلك الموجودة في الجبهة .



ومن جهة أخرى، رجح الخبير العسكري والإستراتيجي أن يتم تفعيل مبدأ وحدة الساحات، بما في ذلك عودة الجبهة إلى مشاغلة إسرائيل، باعتبار أن ترسانة السلاح لدى استهدفت من قبل إسرائيل، لكنها لم تستنزف، وقال: "لا يزال الحزب لديه قدرات تسليحية قد يستخدمها للضغط على إسرائيل".



وكان لحزب الله نعيم أكد أن حزب الله ليس على الحياد في الصراع الدائر حاليا بين إيران وإسرائيل، وأنه يقف إلى جانب إيران وقيادتها وشعبها، والتصرف بما تراه مناسبا في مواجهة هذا العدوان.



في غضون ذلك، أوضح الشريفي أن الجبهة الوحيدة التي خرجت من المعادلة هي الجبهة .