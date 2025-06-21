مخاوف من تأجيل "المؤتمر الدولي لإعادة إعمار لبنان"

كتبت دوللي بشعلاني في" الديار": تتطلّب مسألة إعادة إعمار ودعمه، على ما ذكرت المصادر العليمة، جهوداً مكثّفة ومساعٍ مشتركة من الحكومة والمجتمع الدولي ومنظمات المجتمع المدني. وتقف اليوم الدول الأوروبية، وعلى رأسها فرنسا، إلى جانب دعم لبنان في مسألة إعادة الأعمار. وتسعى بالتالي إلى تحضير المؤتمر الدولي لدعم لبنان في تشرين المقبل، على ما أبلغ الموفد الرئاسي الفرنسي جان إيف لودريان، المسؤولين اللبنانيين خلال زيارته الأخيرة إلى . غير أنّ فرنسا طالبت لبنان بإنجاز مسألتي الإصلاحات والسلاح أولاً، بهدف تسهيل انعقاد المؤتمر، وتشجيع الدول المانحة على تمويل الإعمار.

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ولكن مع اندلاع الحرب " "- التي بدأت منذ أسبوع، ولا يُعلم متى وكيف ستنتهي، لا سيما أنّ على البرنامج النووي ، على ما تجد المصادر، ليس أمراً سهلاً، وذلك خلافاً لما يعتقد البعض. كما أنّ ضرب المنشأة النووية "فوردو"، من شأنه التلويح باندلاع حرب اقليمية كبرى. ولهذا، فإنّ انعقاد المؤتمر الدولي لدعم لبنان قد يؤجّل. علماً بأنّ الدول الأوروبية تضغط اليوم على لتقديم بعض التنازلات، لأنّه من المستحيل أن تستسلم، على ما طالبها الرئيس الأميركي .

كذلك فإنّ استمرار الحرب "الإسرائيلية" على غزّة، وعدم التوصّل الى حلّ للقضية ، إلى جانب إرجاء تفكيك السلاح الفلسطيني من المخيمات، وتطلّب الأمر المزيد من المشاورات مع الرئيس الفلسطيني محمود عبّاس والفصائل الفلسطينية، واستمرار الأعمال العدائية من قبل " " على لبنان وعدم تنفيذها الانسحاب من الأراضي المحتلّة، مقابل فرضها بعض الشروط على لبنان... كلّ هذه الأمور من شأنها عدم تشجيع تمويل إعادة إعمار لبنان، وهو لا يزال عُرضة لحرب جديدة وللتدمير مجدّداً.

أمّا تحضير الأرضية من قبل فرنسا للمؤتمر الدولي التي لا تزال تعتبر لبنان أولوية بالنسبة لها، على ما تشير المصادر، والتي تتعلّق بالأمور المطلوبة من الدولة اللبنانية، فلا تكفي لانعقاده، وإن جرت معالجتها، مع صعوبة ذلك حالياً، لا سيما في حال استمرّت الحرب بين "إسرائيل" وإيران. فلا إعمار في ظلّ استمرار حرب تؤثّر على منطقة ككلّ، وربما على العالم في حال اشتدّت أكثر، ولم تقم الأميركية بوقفها قبل أن تتوسّع لتشمل دولاً كبرى أخرى. فترامب الذي كان يحلم بالفوز بجائزة "نوبل للسلام"، هو المعروف بأنّه رجل الصفقات التجارية وبكرهه للحروب، بدأ يُراوده حلم آخر، هو تحجيم إيران أو إسقاطها، على ما يبدو من مواقفه من الحرب المستعرة.

من هنا، تؤكّد المصادر السياسية على ارتباط مسألة إعادة إعمار لبنان بعودة الأمن والاستقرار إلى المنطقة. فاستمرار الحرب، يؤثّر اليوم سلباً على حركة الطيران والمرافىء، وعلى الموسم السياحي وحجوزات الفنادق والمطاعم، وعدم السعي إلى وقفها من شأنه تأجيل المؤتمر الدولي لإعادة إعمار لبنان إلى أجلٍ غير مسمّى.