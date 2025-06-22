إستنفار إسرائيلي قرب لبنان.. هذا ما قررته تل أبيب بعد هجوم أميركا على إيران!

ذكرت صحيفة " " ، اليوم الأحد، أنَّ القيادة الأمنية الإسرائيليّة ستجتمع قريباً لتقييم الوضع في أعقاب الهجوم الأميركي على مُنشآت نووية في .

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وذكرت الصحيفة أنَّ الجيش رفع مستوى تأهبه عند الحدود مع تحسباً لأي محاولة من " " لتنفيذ هجوم تضامناً مع إيران ضد .

وكانت نفذت، فجر الأحد، هجوماً كبيراً استهدف 3 منشآت نووية في إيران وهي أصفهان، فوردو ونطنز.

وبعد القصف الأميركي، أعلن الرئيس الأميركي إتمام العملية بـ"نجاح"، مُحذراً إيران من الرد وخاطبها قائلاً: "على أن تختار أما السلام أو المأساة".

(رصد لبنان24)