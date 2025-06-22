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لبنان

إستنفار إسرائيلي قرب لبنان.. هذا ما قررته تل أبيب بعد هجوم أميركا على إيران!

Lebanon 24
22-06-2025 | 00:15
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ذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" الإسرائيلية، اليوم الأحد، أنَّ القيادة الأمنية الإسرائيليّة ستجتمع قريباً لتقييم الوضع في أعقاب الهجوم الأميركي على مُنشآت نووية في إيران.
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وذكرت الصحيفة أنَّ الجيش الإسرائيلي رفع مستوى تأهبه عند الحدود مع لبنان تحسباً لأي محاولة من "حزب الله" لتنفيذ هجوم تضامناً مع إيران ضد إسرائيل.
 
وكانت الولايات المتحدة نفذت، فجر الأحد، هجوماً كبيراً استهدف 3 منشآت نووية في إيران وهي أصفهان، فوردو ونطنز.
 
وبعد القصف الأميركي، أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب إتمام العملية بـ"نجاح"، مُحذراً إيران من الرد وخاطبها قائلاً: "على طهران أن تختار أما السلام أو المأساة".
 
 
(رصد لبنان24)
 
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