مرحلة جديدة بعد الهجوم الأميركي على إيران.. وترقّب لموقف "حزب الله"

إعلان الرئيس الأميركي ، في ساعة مبكرة من صباح اليوم أن الجيش الأميركي نفذ "هجوماً ناجحاً جداً" على ثلاثة مواقع نووية إيرانية، بينها منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض"، أدخل الصراع المستمر بين وإيران منذ عشرة أيام في مرحلة خطيرة جداً.

Advertisement

وتتجه الانظار الى الداخل اللبناني لمعرفة ما سيكون عليه موقف من المستجد الايراني، خصوصاً وسط عاصفة الردود على الموقف الأخير للأمين العام لحزب الله نعيم من "أن الحزب ليس على الحياد في الصراع الدائر حاليا بين وإسرائيل"، مؤكدا "وقوف الحزب إلى جانب وقيادتها وشعبها، والتصرف بما تراه مناسبا في مواجهة هذا العدوان".

في المقابل، لا تزال نتائج الزيارة التي قام بها السفير توماس بيراك المبعوث الخاص للرئيس إلى محور ومتابعة.

وبحسب مصدر مطلع، فان بيراك حمل سلسلة مطالب تتعلق بالإصلاحات المالية والإدارية، وتطبيق القرارات الدولية، بما فيها تلك المرتبطة بسحب السلاح غير الشرعي من خارج إطار الدولة. إلا أن النقطة الأبرز في لقاءاته، تمثّلت في سعيه لاستطلاع موقف "حزب الله" من الحرب الدائرة بين إيران وإسـرائيل، ومدى استعداده للمشاركة أو التصعيد دعمًا لطهران.

وتشير المصادر إلى أن المبعوث طرح هذا السؤال بوضوح على عدد من المسؤولين الذين التقاهم، ما يعكس اهتمام بمعرفة حدود انخراط "الحزب" في الصراع، ومدى تأثيره على الاستقرار اللبناني.

ورغم حدة الملفات التي حملها، بدا أن المبعوث الأميركي لا يزال يعوّل على إبقاء لبنان خارج نيران المواجهة الإقليمية، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الداخلي، الذي تعتبره واشنطن ضرورياً لتفادي فوضى أوسع قد تنعكس على أمن المنطقة ومصالحها فيها.

بدورها، أكدت مصادر مطلعة أن تصريح ، بأن"لبنان لن يبدأ حربًا أو يشارك في الحرب المشتعلة في المنطقة"، لا يستند فقط إلى تقدير سياسي، بل إلى تواصل مباشر مع حزب الله.

واعتبرت المصادر أن هذا الموقف يُعبّر عن رأي" الشيعي" بشكل عام، ما يعني أن الحزب لن يبادر إلى أي اشتباك عسكري دعماً لإيران في المرحلة الحالية.