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لبنان
مرحلة جديدة بعد الهجوم الأميركي على إيران.. وترقّب لموقف "حزب الله"
Lebanon 24
22-06-2025
|
01:00
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إعلان الرئيس الأميركي
دونالد ترامب
، في ساعة مبكرة من صباح اليوم أن الجيش الأميركي نفذ "هجوماً ناجحاً جداً" على ثلاثة مواقع نووية إيرانية، بينها منشأة فوردو لتخصيب اليورانيوم تحت الأرض"، أدخل الصراع المستمر بين
إسرائيل
وإيران منذ عشرة أيام في مرحلة خطيرة جداً.
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وتتجه الانظار الى الداخل اللبناني لمعرفة ما سيكون عليه موقف
حزب الله
من المستجد الايراني، خصوصاً وسط عاصفة الردود على الموقف الأخير للأمين العام لحزب الله نعيم
قاسم
من "أن الحزب ليس على الحياد في الصراع الدائر حاليا بين
إيران
وإسرائيل"، مؤكدا "وقوف الحزب إلى جانب
ايران
وقيادتها وشعبها، والتصرف بما تراه مناسبا في مواجهة هذا العدوان".
في المقابل، لا تزال نتائج الزيارة التي قام بها السفير توماس بيراك المبعوث الخاص للرئيس
الاميركي
دونالد
ترامب
إلى
لبنان
محور ومتابعة.
وبحسب مصدر مطلع، فان بيراك حمل سلسلة مطالب تتعلق بالإصلاحات المالية والإدارية، وتطبيق القرارات الدولية، بما فيها تلك المرتبطة بسحب السلاح غير الشرعي من خارج إطار الدولة. إلا أن النقطة الأبرز في لقاءاته، تمثّلت في سعيه لاستطلاع موقف "حزب الله" من الحرب الدائرة بين إيران وإسـرائيل، ومدى استعداده للمشاركة أو التصعيد دعمًا لطهران.
وتشير المصادر إلى أن المبعوث طرح هذا السؤال بوضوح على عدد من المسؤولين الذين التقاهم، ما يعكس اهتمام
واشنطن
بمعرفة حدود انخراط "الحزب" في الصراع، ومدى تأثيره على الاستقرار اللبناني.
ورغم حدة الملفات التي حملها، بدا أن المبعوث الأميركي لا يزال يعوّل على إبقاء لبنان خارج نيران المواجهة الإقليمية، في محاولة للحفاظ على الحد الأدنى من الاستقرار الداخلي، الذي تعتبره واشنطن ضرورياً لتفادي فوضى أوسع قد تنعكس على أمن المنطقة ومصالحها فيها.
بدورها، أكدت مصادر مطلعة أن تصريح
رئيس مجلس النواب نبيه بري
، بأن"لبنان لن يبدأ حربًا أو يشارك في الحرب المشتعلة في المنطقة"، لا يستند فقط إلى تقدير سياسي، بل إلى تواصل مباشر مع حزب الله.
واعتبرت المصادر أن هذا الموقف يُعبّر عن رأي"
الثنائي
الشيعي" بشكل عام، ما يعني أن الحزب لن يبادر إلى أي اشتباك عسكري دعماً لإيران في المرحلة الحالية.
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