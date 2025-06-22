"التيار" لن يشارك؟

تراجعت بشكل واضح احتمالات مشاركة " " في الانتخابات النيابية المقبلة، رغم الإعلان الرسمي للرئيس عن نية تياره الترشح والعودة إلى المعترك السياسي.

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مصادر سياسية متعددة أكدت أن الأوساط السياسية كافة باتت تستبعد بشدة قيام " "بهذه الخطوة في المرحلة الحالية، ما يشي بوجود عوامل ومعطيات داخلية وخارجية تحول دون مشاركته الفعلية.

وقد لوحظ في الآونة الأخيرة بأن قوى سياسية أخرى بدأت تشغل المساحات التي كان يحتلها" التيار"، وان كان بشكل محدود.

وبالرغم من الخطاب الرسمي المتفائل، يظل الواقع السياسي في يشير إلى احتمال كبير بعدم مشاركة "تيار المستقبل"، وهو ما قد يعيد تشكيل الخارطة بشكل جذري في الأشهر المقبلة.