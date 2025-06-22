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لبنان

"التيار" لن يشارك؟

خاص "لبنان 24"

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Lebanon 24
22-06-2025 | 01:30
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تراجعت بشكل واضح احتمالات مشاركة "تيار المستقبل" في الانتخابات النيابية المقبلة، رغم الإعلان الرسمي للرئيس سعد الحريري عن نية تياره الترشح والعودة إلى المعترك السياسي.
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مصادر سياسية متعددة أكدت أن الأوساط السياسية كافة باتت تستبعد بشدة قيام "التيار"بهذه الخطوة في المرحلة الحالية، ما يشي بوجود عوامل ومعطيات داخلية وخارجية تحول دون مشاركته الفعلية.
 
وقد لوحظ في الآونة الأخيرة بأن قوى سياسية أخرى بدأت تشغل المساحات التي كان يحتلها" التيار"، وان كان بشكل محدود.
 
وبالرغم من الخطاب الرسمي المتفائل، يظل الواقع السياسي في لبنان يشير إلى احتمال كبير بعدم مشاركة "تيار المستقبل"، وهو ما قد يعيد تشكيل الخارطة الانتخابية بشكل جذري في الأشهر المقبلة.
المصدر: خاص "لبنان 24"
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