هل انتهى "النووي" بضربة ترامب؟

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وبحسب المعلومات المنشورة سابقاً في مراكز تقييم مستقلة، فإن أكثر السيناريوهات تفاؤلاً لدى الجهات العسكرية والاستخبارية تشير إلى إمكانية إحداث تأخير مؤقّت لا يتجاوز بضعة أشهر في نشاطات التخصيب والبنية التحتية المرتبطة بها، من دون القدرة على إحداث شلل حقيقي للمشروع.وفي ظل الغموض الذي يحيط بتفاصيل الهجوم الذي أعلن عنه الرئيس الأميركي ونتائجه ، تُطرح تساؤلات حول الغاية الحقيقية من هذه الخطوة، وما إذا كانت تهدف إلى إخراج من مأزق التصعيد بدل الدفع نحو حرب شاملة.المصدر أشار إلى أن الساعات المقبلة ستكون حاسمة في تحديد اتجاه الموقف الإيراني، إذ من المرجّح أن يصدر الردّ الأكثر دقة وفاعلية من نفسها، وهو ما سيكشف بوضوح حقيقة ما جرى وحجم التأثير الفعلي للهجوم الأميركي، وما إذا كان مجرّد استعراض أو مقدّمة لانفجار إقليمي واسع.