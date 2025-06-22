الكهرباء إلى "تحسّن".. ما الجديد؟

وصلت إلى ، الأحد، باخرة محملة بمادة الفيول أويل مخصصة لتشغيل معمل الكهربائي.

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وذكرت معلومات " " أنَّ الفرق الفنية تستعد لتشغيل المعمل تباعاً على أن تنطلق مرحلة التشغيل تدريجياً خلال ساعات النهار.

ومن المتوقع أن تشهد مناطق ومحيطها تحسناً تدريجياً في التغذية الكهربائية اعتباراً ظهر اليوم، في حال استُكملت إجراءات التفريغ والتشغيل من دون عراقيل.