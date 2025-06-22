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لبنان

الكهرباء إلى "تحسّن".. ما الجديد؟

Lebanon 24
22-06-2025 | 03:53
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وصلت إلى لبنان، صباح اليوم الأحد، باخرة محملة بمادة الفيول أويل مخصصة لتشغيل معمل دير عمار الكهربائي.
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وذكرت معلومات "لبنان24" أنَّ الفرق الفنية تستعد لتشغيل المعمل تباعاً على أن تنطلق مرحلة التشغيل تدريجياً خلال ساعات النهار.
 
ومن المتوقع أن تشهد مناطق طرابلس ومحيطها تحسناً تدريجياً في التغذية الكهربائية اعتباراً من بعد ظهر اليوم، في حال استُكملت إجراءات التفريغ والتشغيل من دون عراقيل.
 
 
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